Moskva - Po dvou osamělých dnech zatoužila Alla Iljinová po svobodě. Tato 32letá žena v domácnosti byla v karanténě v petrohradské Botkinově klinice od doby, co šla na prohlídku s bolestí v krku poté, co se vrátila z dovolené v čínském turistickém letovisku Chaj-nan. Třikrát ji negativně testovali na koronavirus, a tak se rozhodla vzít věci do vlastních rukou, i když lékaři trvali na tom, že musí zůstat, napsal zpravodajský server The Moscow Times.

"Nakreslila jsem si mapu a udělala podrobný plán. Když přišel večer a zdravotníci přestali být ostražití, vyzkratovala jsem magnetický zámek na dveřích svého karanténního pokoje a otevřela je. Studovala jsem fyziku, a to mi pomohlo," řekla novinářům The Moscow Times. "Naše ústava nám zaručuje svobodu. Nechápu, proč bych měla zůstávat v nemocniční kleci," dodala.

Iljinová patří mezi tisíce Rusů a Číňanů, kteří byli na 14 dní umístěni do karantény podle doporučení Světové zdravotnické organizace (WHO) poté, co vykazovali symptomy nákazy novým koronavirem.

V Rusku zatím byly potvrzeny jen dva případy nákazy - oba pacienti byli z Číny a mezitím se zotavili. A lékaři a právní experti se rozcházejí v názoru na to, zda jsou přísná karanténní pravidla, která země zavedla, v souladu se zákonem.

"Pokud už pacient nemá žádné symptomy a všechny testy jsou negativní, pak lékaři nemají právo ho držet v karanténě. To pokládám za nedobrovolné zadržování a zneužívání pravomoci," uvedla Svetlana Savinovová, prezidentka právní asociace Axiom.

Savinovová se také odvolává na paragraf číslo 236 ruského trestního zákoníku, který uvádí, že Rusové mohou být stíháni za porušení sanitárně-epidemiologických pravidel, ale obviněni mohou být jen v případě, že toto porušení povede k hromadné nákaze, otravě či smrti. V Petrohradě zatím nebyl žádný případ koronaviru zjištěn.

Lékaři prosazující takto přísnou karanténní politiku naopak argumentují, že tato pravidla jsou přesně tím, co drží počet nakažených Rusů na nule. "Její útěk je šokující. Byl to nepromyšlený, impulzivní čin, který by mohl mít vážné následky," řekl listu The Moscow Times odborník na infekční choroby Vladislav Žemčugov.

Iljinová nebyla první, kdo utekl z ruské karantény. Minulý týden ruské sdělovací prostředky informovaly, že 34letá Guzel Nederová a její syn utekli z nemocnice ve městě Samara na jihu země.

"Neměli jsme jinou možnost než vyskočit z okna," řekla Nederová listu The Moscow Times. Do karantény ji i se synem dali čtyři dny po návratu z dovolené na Chaj-nanu. Zatímco byla v nemocnici, zjistila, že je těhotná - a rozhodla se utéct, aby ji nenakazili ostatní pacienti.

"Podmínky tam byly hrozné. Doktoři byli velmi neprofesionální a nenosili žádné ochranné pomůcky," řekla s tím, že jak ona, tak syn měli negativní testy na koronavirus, které se potvrdily tři dny poté, co utekli z nemocnice.

Jak Iljinová, tak Nederová uvádějí, že jsou přesvědčené, že svým útěkem nikoho neohrozily, protože jsou "naprosto zdravé". Ani jednu z nich úřady kvůli jejich útěku nekontaktovaly. Ovšem podle dnešní informace státní tiskové agentury TASS podal hlavní hygienik Botkinovy kliniky žalobu proti Iljinové za její útěk.

"Jestli si myslí, že vyvázne s pokutou 500 rublů (necelých 200 korun), a její čin nebude mít žádné následky, pak se nesmírně mýlí," uvedl v prohlášení ředitel petrohradské nemocnice Alexej Jakovlev.