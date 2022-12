The Moscow Times: Kreml provládním médiím zakázal psát o hrozící nové mobilizaci

Moskva - Kreml zakázal ruským provládním médiím šířit jakákoli vyjádření o případné další mobilizační vlně, i kdyby tato sdělení vycházela z informací od představitelů ruského parlamentu. Ruskému nezávislému zpravodajskému webu The Moscow Times to řekly dva zdroje z provládních médií. Kreml tímto způsobem zpřísňuje cenzuru, zatímco se šíří spekulace, že Rusko čeká druhá mobilizační vlna, uvedl zpravodajský portál.

"Dosud jsme mohli psát o současné mobilizaci i o možných scénářích a prognózách. Teď ohledně všech předpovědí platí stopka. Požadavek zní, že se nesmí citovat, ani kdyby šlo o vyjádření poslance nebo senátora," uvedl jeden ze zdrojů. Tuto neveřejnou instrukci podle něj média dostala z prezidentské administrativy krátce před začátkem vánočních a novoročních svátků.

Ruský ministr obrany Sergej Šojgu ve středu navrhl, aby se zvýšil celkový počet vojáků sloužících v ruských ozbrojených silách na 1,5 milionu. K naplnění tohoto cíle by bylo potřeba naverbovat do armády dalších asi 350.000 lidí. Šojgu argumentoval, že posílení armády je potřeba pro zajištění "ruské armádní bezpečnosti". Šojgu také navrhoval posunout dolní věkovou hranici pro nastoupení povinné ruské vojenské služby ze současných 18 let na 21 let. Horní věkovou hranici chce posunout z 27 na 30 let.

První vlna mobilizace začala v Rusku v září. Šojgu uváděl, že povoláno do zbraně má být do 300.000 lidí. Na konci října ministerstvo informovalo, že události spojené s částečnou mobilizací skončily a že další povolávací rozkazy už nebude vydávat. Ruský prezident Vladimir Putin ale nepodepsal nařízení o ukončení mobilizace, což podle lidskoprávních poradců ruským úřadům dává možnost kdykoli začít s další vlnou.