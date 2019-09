The Hill: Text whistleblowera má být zveřejněn během dneška

Washington/Kyjev - Text udání zatím neznámého stěžovatele z řad pracovníků amerických tajných služeb, který upozornil na problematický rozhovor prezidentů USA a Ukrajiny, byl už odtajněn a dnes ráno místního času (odpoledne SELČ) by měl být zveřejněn. Oznámil to americký zpravodajský server The Hill. Ne všechny informace, které text obsahuje, ale budou veřejnosti dostupné, upozornil server.

Originál stížnosti dostali už ve středu někteří členové kongresových výborů pro kontrolu zpravodajských služeb. Už předtím při hlasování podpořily výzvu ke zveřejnění obě kongresové komory, Senát i Sněmovna reprezentantů. Stížnost se údajně týká hlavně toho, že Trump naléhal na Ukrajinu, aby vyšetřovala jeho politického rivala, bývalého demokratického viceprezidenta Joea Bidena.

Udání obdržel nejprve generální inspektor amerických tajných služeb Michael Atkinson. Ve Spojených státech platí přesné regule pro podání podobných stížností, jejich autory chrání speciální zákon. Na pokyn ministerstva spravedlnosti ale bylo udání odloženo. Když se tato skutečnost dostala na stránky amerického tisku, vyvolala skandál a vedla nakonec k zahájení procedury vedoucí k ústavní žalobě na Donalda Trumpa.

Televize ABC News v noci na dnešek zveřejnila informaci ukrajinského prezidentského poradce Serhije Leščenka, podle níž dávali Američané Kyjevu otevřeně najevo, že předpokladem jakéhokoli telefonického rozhovoru Trumpa s prezidentem Volodymyrem Zelenským byl příslib znovuotevření kauzy Huntera Bidena.

Syn hlavního Trumpova vyzyvatele v boji o Bílý dům Joea Bidena byl členem správní rady ukrajinské petrochemické společnosti Burisma a pro podezření z korupce ho vyšetřovala generální prokuratura vedená tehdy Viktorem Šokinem. Biden starší si v roce 2016 údajně vymohl Šokinovo odvolání pod pohrůžkou zastavení americké finanční pomoci. Trump se teď s pomocí Kyjeva snaží využít kroky Bidena staršího, motivované údajně snahou ochránit syna, v předvolebním boji.

"Bylo jasné, že Trump bude (se Zelenským) mluvit jen v případě, že předmětem diskuse bude Bidenova kauza," řekl podle ABC News Leščenko. "Záležitost položili na stůl několikrát a Ukrajinci to pochopili," dodal.