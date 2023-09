The Hill: Proč bylo vyšetřování Bidena zahájeno bez hlasování Sněmovny?

Washington - Postup republikánského předsedy americké Sněmovny reprezentantů Kevina McCarthyho, který v úterý oznámil, že bez hlasování poslanců zahajuje vyšetřování demokratického prezidenta Joea Bidena, je podle listu The Hill v souladu s ústavou. Nicméně jde o významný obrat, jelikož McCarthy ještě začátkem září prohlašoval, že takovému vyšetřování, jež může otevřít cestu k ústavní žalobě (impeachmentu), by předcházelo hlasování v plénu. Vyšetřování Bidena se soustředí na zahraniční obchodní transakce jeho rodiny a na to, zda vyšetřování daňových deliktů jeho syna Huntera Bidena nebylo cíleně zpomaleno.

Republikánský předseda Sněmovny reprezentantů ale nyní může čelit nařčením z pokrytectví. Svou demokratickou předchůdkyni Nancy Pelosivou totiž kritizoval, když podobným způsobem v roce 2019 odstartovala impeachmentové vyšetřování tehdejšího republikánského prezidenta Donalda Trumpa. Pelosiová tehdy vyšetřování oznámila 24. září, ale Sněmovna reprezentantů o věci hlasovala až 31. října, připomíná The Hill.

McCarthy v úterý na dotaz, zda nejedná pokrytecky, odkázal na Pelosiovou. "Nejednám, protože ona změnila precedens," prohlásil. "Varoval jsem ji, aby to nedělala, ale udělala to a teď jsme to udělali my," dodal.

Tato strategie poskytuje McCarthymu jisté výhody. Zahájení vyšetřování bez hlasování mu umožňuje jednat rychle v době, kdy část jeho spolustraníků věc vnímá jako prioritu. Zároveň McCarthyho krok v tuto chvíli nestaví do obtížné pozice umírněné republikány, především ty, kteří v Kongresu zastupují obvody, v nichž v prezidentských volbách v roce 2020 zvítězil Biden. McCarthy podle The Hill sice tvrdí, že by měl potřebnou většinu hlasů ke schválení vyšetřování, někteří republikáni ale vyjádřili určité pochybnosti. Republikáni mají v dolní komoře Kongresu poměrně těsnou většinu, což McCarthymu nedává tolik manévrovacího prostoru.

Nic z toho, co McCarthy v úterý řekl, však nebrání tomu, aby Sněmovna reprezentantů v budoucnu přistoupila k hlasování o vyšetřování vedoucímu k impeachmentu, řekli The Hill poradci republikánů. "Tato fáze impeachmentového vyšetřování dává Sněmovně reprezentantů možnost formálně nastínit rozsah vyšetřování, informuje osobu čelící obvinění a poskytuje čas na další rozhovory s poslanci," uvedl jeden z poradců.

Republikáni zatím neprokázali, že by Biden osobně finančně těžil z obchodních transakcí své rodiny nebo činil politická rozhodnutí na jejich základě. Poukázali ale na četné střety zájmů a obvinili prezidenta z neupřímnosti ohledně toho, jak moc se svým synem o jeho podnikání hovořil.

Týden a půl před jednostranným zahájením vyšetřování současného šéfa Bílého domu McCarthy v rozhovoru s Breitbart News řekl, že případnému vyšetřování vedoucímu k impeachmentu by předcházelo hlasování ve Sněmovně reprezentantů, "nikoli oznámení jedné osoby". Televize CNN krátce předtím informovala, že republikáni diskutují o tom, zda by mohli vyšetřování zahájit bez hlasování celé Sněmovny.

V úterý se reportér McCarthymu svěřil, že je "zmatený" vzhledem k tomu, jak se předseda Sněmovny reprezentantů dříve vyjádřil pro Breitbart News. "Je mi líto, že jste zmatený. Byl jste zmatený, když to udělala Nancy Pelosiová?" odvětil McCarthy.