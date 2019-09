The Guardian: Za pádem CK Thomas Cook je fúze, dluhy a internet

Londýn - Za krachem britské cestovní kanceláře Thomas Cook je nešťastná fúze, obrovské dluhy a také internet, který učinil revoluci v objednávání zahraničních pobytů. O příčinách pádu 178leté firmy to napsal deník The Guardian. Zároveň za bezprostřední důvod pádu označil fakt, že se podniku nepodařilo získat záchranný úvěr 200 milionů liber (5,9 miliardy Kč). Cestovní kancelář Neckermann, která je v Česku součástí CK Thomas Cook, má v zahraničí zhruba 1100 českých klientů. O tyto klienty se postará a zajistí jim bezpečný návrat do České republiky.

V květnu skupina informovala, že má ztrátu 1,5 miliardy liber, z toho asi miliardu liber odepsala kvůli fúzi s konkurenční MyTravel z roku 2007. Spojením s firmou známou značkami Airtours a Going Places měl vzniknout evropský gigant, který by každoročně ušetřil na výdajích 75 milionů liber. Skutečnost byla ovšem taková, že se Thomas Cook spojil s firmou, která za předchozích šest let vykázala zisk pouze jednou, a dostal se tak do obrovských dluhů.

Britové přitom vyjíždějí na dovolenou stále častěji, jen loni jich do zahraničí vyrazilo 60 procent, zatímco v roce 2017 to bylo 57 procent. Změnil se však způsob, jakým ji lidé tráví - místo plážových dovolených dávají přednost poznávání měst a využívají k tomu služeb nízkonákladových aerolinek, jako je Ryanair nebo easyJet, a rovněž společnosti Airbnb, která zprostředkovává ubytování v soukromí.

Už jen každý sedmý dovolenkář koupí zájezd u cestovní kanceláře, píše The Guardian s odkazem na cestovní sdružení Abta. Bývají to lidé starší 65 let a jedinci ze slabších společensko-ekonomických skupin, kteří si nemohou dovolit utratit moc peněz.

S podobnými problémy se potýká i největší rival firmy Thomas Cook, a to anglo-americká cestovní kancelář Tui. Ta má ale menší dluhy a vlastní četné hotely a vyhlídkové lodě, v nichž nabízí ubytování. Přesto i ona vydala několik varování ohledně zisku za letošní rok. Právě krach Thomase Cooka by jí ale teď mohl pomoci, domnívá se The Guardian.

Jako další příčinu nesnází, jež vedly k pádu zadlužené britské cestovní kanceláře, uvádí The Guardian kromě brexitu a s ním spojeného oslabení libry, které zdražilo zájezdy do zahraničí, i následky klimatické krize. V květnu zachvátila Evropu vlna veder, která výrazně snížila poptávku po pobytech v zahraničí.

CK Neckermann má v cizině 1100 českých klientů, návrat zajistí

Cestovní kancelář Neckermann, která je v Česku součástí zkrachované britské kanceláře Thomas Cook, má v zahraničí k dnešnímu dni zhruba 1100 českých klientů. O tyto klienty se postará a zajistí jim bezpečný návrat do České republiky jejich plánovaným letem. V tiskovém prohlášení to dnes uvedl šéf marketingu CK Neckermann Jan Šrámek.

Vzhledem k nejistotě a možným rizikům pro zákazníky, kterou na trhu cestovního ruchu oznámení o úpadku Thomas Cook Group vneslo, Šrámek z CK Neckermann nevyloučil, že CK některé již zakoupené zájezdy v nadcházejících dnech zruší. V takovém případě se na dotčené klienty budou vztahovat běžné všeobecné obchodní podmínky a CK jim vrátí celou sumu za zaplacený zájezd, uvedl.

Neckermann jako dceřiná společnost koncernu skupiny Thomas Cook Group, která je v likvidaci, byl také nucen zastavit veškerý prodej jak vlastních zájezdů a pobytů, tak zájezdů a pobytů z koncernu skupiny a dalších tour operátorů.

Místopředseda Asociace cestovních kanceláří ČR Jan Papež dnes ČTK řekl, že se česká pobočka Neckermanna ocitla v ekonomické nejistotě a vyčkává, až se vyjasní vlastnická struktura. Podle Papeže mohou nastat spíše problémy u Čechů, kteří si koupili zájezd u Thomase Cooka v Německu nebo Británii. Na ně se české zákony o pojištění cestovních kanceláří nevztahují.

S britskou společností mohou být podle Papeže také v Česku tisíce zahraničních klientů. Předpokládá, že mají hotely předem zaplacené a že maximálně budou potřebovat vyřídit cestu do vlasti, což vyřídí asistenční služby pojišťoven. Případně se budou obracet na britskou ambasádu. Panika by podle Papeže nastat neměla.

Na ústředí českého ministerstva zahraničních věcí se zatím s dotazy ohledně krachu CK Thomas Cook ani situace v CK Neckermann žádný český občan neobrátil, uvedl tiskový odbor úřadu. Pokud není cestovní kancelář schopna plnit své závazky vůči klientům, mohou požádat o pomoc české velvyslanectví v zemi, kde se nacházejí, sdělilo ministerstvo.

Asociace: CK Neckermann přestala prodávat nové zájezdy

Cestovní kancelář Neckermann, která je v Česku součástí zkrachovalé britské kanceláře Thomas Cook, přestala do odvolání prodávat nové zájezdy. ČTK to řekl místopředseda Asociace cestovních kanceláří ČR Jan Papež. CK Neckermann se postará o české klienty, kteří již na zájezdech jsou, anebo si je zakoupili, uvedl Papež.

Jedna z největších cestovních kanceláří na světě, britská firma Thomas Cook, kvůli finančním potížím zkrachovala. Česká pobočka Neckermanna se tím ocitla podle Papeže v ekonomické nejistotě a vyčkává, až se vyjasní vlastnická struktura.

Šéf marketingu CK Neckermann Jan Šrámek již ráno ČTK řekl, že neočekává, že by čeští klienti měli problémy s návratem domů. Podle Papeže se to může týkat několika set klientů, přesná čísla bude mít asociace k dispozici kolem 13:00.

Podle Papeže mohou nastat spíše problémy u Čechů, kteří si koupili zájezd u Thomase Cooka v Německu nebo Británii. Na ně se české zákony o pojištění cestovních kanceláří nevztahují.

S britskou společností mohou být podle Papeže v Česku tisíce klientů. "Situace je standardní, předpokládám, že jsou i hotely předplacené a že maximálně budou potřebovat vyřídit cestu domů. To vyřídí asistenční služby pojišťoven," dodal Papež. Panika by podle něho nastat neměla.

Zadlužená britská cestovní kancelář Thomas Cook zkrachovala

Britská společnost Thomas Cook, která patří k největším cestovním kancelářím na světě, vyhlásila bankrot a vstoupila do likvidace. Firma si nedokázala zajistit dodatečné peníze, jak požadovaly věřitelské banky. Thomas Cook je podle agentury Reuters nejstarší cestovní kanceláří na světě a jejich služeb využívalo asi 19 milionů klientů ročně. Teď je s ní na dovolené v zahraničí kolem 600.000 lidí. Zadlužený podnik, jenž provozuje také leteckou dopravu a hotely, zastavil činnost po krachu jednání o své záchraně. Firma žádala o finanční pomoc i britskou vládu, ta ale pomoc odmítla.

"Thomas Cook přestal fungovat, takže jsou zrušeny všechny lety této společnosti," oznámil dnes britský úřad pro civilní letectví (CAA). Uvedl také, že už zahájil operaci, jejímž smyslem je dopravit co nejrychleji domů na 150.000 britských turistů, kteří jsou teď s cestovní kanceláří na dovolené. Úřad kvůli krachu firmy zřídil také zvláštní webovou stránku, na které poskytuje podrobné informace.

CAA předpokládá, že repatriace britských občanů potrvá zhruba dva týdny. Britský ministr dopravy Grant Shapps uvedl, že úřady k repatriaci najaly desítky letadel. "Je to enormní úkol, největší repatriace v době míru v historii Británie. Takže se pravděpodobně objeví problémy a průtahy," dodal.

"Je nám velice líto, že jsme nebyli úspěšní," uvedl šéf cestovní kanceláře Peter Fankhauser, když oznamoval, že firma vstupuje do nucené likvidace. Podnik během posledních dnů vedl horečná jednání s věřiteli i s britskou vládou o finanční pomoci.

Premiér Boris Johnson označil za správné, že se vláda rozhodla firmu nezachraňovat. Vládní záchrana společnosti Thomas Cook by podle něj mohla vést k tomu, že v budoucnosti by i další podniky očekávaly podobné zacházení.

Britský odborový svaz TSSA tak činí vládu zodpovědnou za krach podniku. "Vláda měla řadu příležitostí firmě Thomas Cook pomoci. Rozhodla se však pro ideologické dogma místo záchrany tisíců pracovních míst," uvedl šéf odborového svazu Manuel Cortes. Prohlásil také, že záchrana podniku by byla levnější než repatriace klientů.

Thomas Cook si už minulý měsíc dohodl finanční injekci 900 milionů liber (přes 26 miliard Kč). Věřitelské banky ale následně požádaly, aby si firma zajistila dalších 200 milionů liber jako rezervu pro zimní měsíce. Johnson uvedl, že společnost od vlády požadovala finanční pomoc kolem 150 milionů liber (4,4 miliardy Kč).

Podle premiéra by cestovní kanceláře měly vynakládat větší úsilí k ochraně svých aktivit před případným kolapsem. "Musíme prozkoumat způsoby, jakými se cestovní kanceláře mohou před takovými bankroty chránit," uvedl britský premiér. "Člověka to vede k zamyšlení, zda jsou ředitelé těchto podniku řádně motivováni k tomu, aby takové záležitosti řešili," dodal.

Společnost Thomas Cook byla založena v roce 1841, a patří tak mezi nejstarší cestovní kanceláře na světě, podle některých zdrojů je dokonce nejstarší. Ve světě zaměstnává asi 22.000 lidí, z toho přibližně 9000 v Británii.

Německé aerolinky patřící pod CK Thomas Cook pokračují v provozu

Německý letecký přepravce Condor navzdory krachu britské mateřské společnosti Thomas Cook pokračuje v provozu. Firma už ale z právních důvodů nesmí přepravovat na dovolenou cestující, jejichž rezervace se uskutečnily prostřednictvím poboček firmy Thomas Cook. Uvedla to dnes agentura DPA.

Společnost Condor sídlí v Hesensku a provozuje zhruba 40 letadel. Firma dnes uvedla, že požádala německou vládu o překlenovací úvěr. Německé ministerstvo hospodářství žádost zkoumá, k velikosti případné půjčky se ale odmítlo vyjádřit. Podle zdrojů DPA by firma chtěla od vlády získat asi 200 milionů eur (5,2 miliardy Kč). Spolková země Hesensko uvedla, že je připravena žádost podpořit.

Německé dceřiné cestovní kanceláře, ke kterým patří například Neckermann Reisen, Bucher Last Minute, Öger Tours či Air Marin, podle DPA zastavily veškerý prodej zájezdů. Podle německé divize Thomas Cook GmbH nelze zaručit uskutečnění zájezdů s dnešním a úterním termínem odjezdu.

"Jednání o plánované rekapitalizaci skupiny Thomas Cook selhala. Proto je Thomas Cook GmbH nucena přejít na nouzové řízení. Uskutečnění zájezdů s termínem odjezdu 23. a 24. září nelze zaručit. Veškerý prodej zájezdů je zastaven. V současné době zkoumáme poslední možnosti. Pokud selžou, budou podány insolvenční návrhy na společnosti Thomas Cook GmbH, Thomas Cook Touristik GmbH a Bucher Reisen & Öger Tours GmbH a případně i na další firmy," píše se na internetových stránkách společnosti Thomas Cook GmbH.