The Guardian: Vyjednavači se shodli na brexitové dohodě

Brusel/Londýn - Vyjednávací týmy Evropské unie a Británie se dnes shodly na návrhu brexitové dohody, oznámil britský list The Guardian s odvoláním na zdroje z obou stran. Podle informací agentury Reuters je však zatím předčasné tvrdit, že dohoda je definitivně hotová. Unijní vyjednavač Michel Barnier dnes ministrům členských zemí EU řekl, že návrh by měl být dojednán do středečního rána, pokud jej má schválit summit EU začínající tento čtvrtek.

Barnier zástupce unijních států upozornil, že stále čeká na právně závazné návrhy Londýna v několika klíčových otázkách. Brusel nebyl spokojen s tím, jak si britská strana představovala budoucí celní postavení Severního Irska a kontroly zboží proudícího mezi Británií a EU.

The Guardian odpoledne uvedl, že podle jeho zdrojů se pohled na zásadní problém podařilo sladit a hranice pro celní kontroly bude mimo pevninu. Další podrobnosti deník nezveřejnil, poznamenal však, že návrh dohody by mohl být zveřejněn ve středu.

Podle Barnierova dřívějšího prohlášení měl Londýn splnit i další podmínky unie. Brusel například chtěl, aby kontrola dodržování hraničního režimu spadala do pravomocí unijního soudu. Nelíbily se mu také četné celní výjimky pro malé a střední firmy, kterých je v Severním Irsku většina.

Agentura Reuters s odvoláním na své zdroje napsala, že hovořit o hotové brexitové dohodě je "předčasné".