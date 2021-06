The Guardian: Vědci vymysleli brčko, které zastaví škytání

Londýn - Zadržet dech. Nakapat francovku na cukr. Požádat někoho, aby na vás nečekaně udělal: "Baf!" - údajných léků na škytavku je víc než dost. Nyní ale vědci tvrdí, že našli lepší řešení v podobě speciálního brčka na pití, napsal zpravodajský server The Guardian.

Když škytáte - nebo máte singultus, jak zní odborný lékařský termín - bránice a mezižeberní svaly se náhle stáhnou. Následné prudké vtažení vzduchu způsobí uzavření hlasivkové štěrbiny a výsledkem je více či méně hlasité "škyt", které zhusta zahanbí škytajícího a pobaví všechny kolem.

Ačkoli existuje spousta babských rad a domácích léků na škytavku, vědecký tým nyní uvádí, že našel novou odpověď. Jde o "nástroj pro silové vdechové sání a polykání" (FISST), jak zní označení patentu pod názvem HiccAway. A konkrétně se jedná o pevné plastové brčko ve tvaru písmene L, které má na jednom konci náústek a na druhém nastavitelné víčko s tlakovým ventilem.

Škytající člověk vloží toto speciální brčko do sklenice s vodou a použije ho k usrkávání. Tvůrci HiccAway uvádějí, že jejich nástroj zastavil během testování záchvaty škytavky u 92 procent případů.

Pomůcka staví na myšlence, že silnější sání potřebné k nasátí vody nutí brániční nerv, aby spustil stažení bránice, zatímco následné polknutí zahrnuje mimo jiné i aktivaci bloudivého nervu. Protože tyto dva nervy jsou zodpovědné za škytání, vědci uvádějí, že když je člověk zaměstná, zabrání jim způsobovat tento nechtěný jev.

"Funguje to okamžitě a účinek vydrží několik hodin," řekl listu The Guardian spoluautor studie, doktor Ali Seifi ze Zdravotního vědeckého střediska při Texaské univerzitě. K vyzkoušení účinnosti své pomůcky tým analyzoval reakce 249 dobrovolníků, z nichž více než dvě třetiny uváděly, že trpí škytavkou nejméně jednou měsíčně.

Podle výsledků zastavila tato pomůcka škytání v téměř 92 procentech případů. O málo víc než 90 procent uživatelů uvedlo, že je pohodlnější než jiné domácí pomůcky, a zhruba stejný počet soudí, že HiccAway poskytuje lepší výsledky. Výsledky byly podle autorů konzistentní napříč všemi demografickými skupinami a neovlivnila je ani četnost či délka škytání.

Podle doktora Rhyse Thomase, neurologa z Univerzity v Newcastlu, který se na studii nepodílel, toto zařízení nejspíše funguje. "Ale myslím si, že jde o řešení problému, které nikdo nepotřebuje," dodal s tím, že už nyní existují jiná účinná řešení s minimálními náklady. Včetně jeho oblíbené metody - pevně si ucpat uši a přitom vypít sklenku vody běžným brčkem.

"Cokoli, co vám umožní nafouknout hrudník a polykat, bude fungovat," řekl doktor Thomas. Další možností podle něj je pít ze sklenice opačně - předklonit se a pokusit se pít z opačné hrany skleničky než obvykle. "Když jste připravení na to, že se polijete, je to moje druhá nejoblíbenější metoda," dodal.