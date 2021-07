The Guardian: Uňafaní psi, náladové kočky, aneb mazlíčci v době covidu

Londýn - Lidé, kteří si během koronavirové uzávěry pořídili domácího mazlíčka, v řadě případů svého rozhodnutí začínají litovat. Před touto skutečností varovali britští odborníci na zvířecí chování a charitativní skupiny, kterým se ozývá čím dál tím více majitelů, kteří se potýkají s péčí o impulzivně pořízené zvířátko, napsal zpravodajský server The Guardian.

"Máme tu spoustu nových, velmi nezkušených majitelů - lidí, kteří buď domácího mazlíčka nikdy neměli, anebo jen v dětství," řekla Linda Cantleová ze zvířecí charity Wood Green.

Poradenská linka, kterou tato charita bezplatně provozuje, podle ní nyní přijímá průměrně o 66 procent telefonátů více než v loňském roce. "Lidé čekali, že domácí mazlíček přijde do jejich života a bude úžasný, a budou spolu žít šťastně až do smrti. Ale realita může být o dost náročnější," dodala.

Průzkum provedený mezi více než 2000 majiteli zvířat zjistil, že téměř polovina lidí ve věku 18 až 34 let lituje svého rozhodnutí pořídit si během uzávěry domácího mazlíčka, a totéž platí pro třetinu lidí ve věku od 35 do 54 let. Zvíře, jehož pořízení litují nejčastěji, je králík.

"Králíci jsou často vnímáni jako mazlíčci pro začátečníky," řekla Cantleová. "Ale pravdou je, že králíci nejsou příliš dobrými společníky pro děti. Nemají například rádi, když je někdo zvedá." To dávají najevo tím, že ve strachu pádí pryč, anebo kopou svýma silnýma nohama. "Výsledkem je, že je lidé nechtějí brát do ruky nebo se o ně dokonce starat," dodala.

"Králíci jsou také nároční co do údržby klece. Králík denně vyloučí 200 až 300 bobků. Navíc potřebuje jak společnost, tak velký výběh, jinak upadne do depresí. "Králík v depresi začne být velmi klidný, méně se krmí a obvykle tráví spoustu času ukrytý v prostoru na spaní," uvedla Cantleová. Letos na linku charity volalo s žádostí o radu a pomoc dvakrát více majitelů králíků než v loňském roce.

Během uzávěry také značně stoupla poptávka zvířecích majitelů po výcviku a individuálních sezeních. Většinou šlo o zvířata projevující úzkostné nebo agresivní chování - například psy, kteří po uvolnění koronavirové uzávěry štěkají nebo dokonce útočí na návštěvy v bytě či domě.

Také další organizace zabývající se pomocí domácím mazlíčkům a jejich majitelům zažily nárůst počtu lidí, kteří potřebovali pomoc s kočičím či psím chováním během pandemie. Podle Asociace poradců pro chování domácích mazlíčků (APBC) se poptávka přinejmenším zdvojnásobila.

Mluvčí APBC Rosie Bescobyová, odbornice na zvířecí chování, uvedla, že problémy měli především majitelé koček. "Některé kočky mají velký problém, když jsou děti doma, dělají hluk a nenechají je na pokoji. Když jsou kočky vystresované, často začnou močit po domě. Počet těchto případů rozhodně stoupl," řekla Bescobyová.

Podle Cantleové se kočky chovají tímto způsobem, protože jsou "ve zvířecím světě nejvíce posedlé touhou mít všechno pod kontrolou". Spousta z nich je zvyklá v klidu pospávat, když jsou páníčkové pryč z domu. "Kočky mají rády svou rutinu a najednou se všechno změnilo," uvedla Cantleová.

U některých koček se kvůli úzkosti a stresu objevuje obsesivní chování - lížou si jednu část těla tak dlouho, dokud ji nemají v podstatě olysalou.

Naopak papoušci si natolik užívali, že mají neustále své páníčky doma, že nyní trpí separační úzkostí, když majitelé odejdou z domu - nebo dokonce z místnosti. "Papoušci jsou zvyklí volat své hejno," řekla Bescobyová. "Když zůstanou sami, začnou hodně hlasitě křičet."