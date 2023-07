The Guardian: Růžový disco stánek v létě nabízí možnost vytancovat zármutek

Londýn - Letošní léto s sebou nese nový způsob, jak se vyrovnat se zármutkem. A nejedná se o krizovou linku ani antidepresivum. Místo nich umělkyně Annie Frost Nicholsonová vytvořila diskotéku, kde mohou návštěvníci vytančit svou existenciální bolest, píše list The Guardian.

Pestrobarevný stánek Fandangoe Discoteca, jehož design je inspirovaný nizozemským uměleckým hnutím De Stijl a postmoderním italským architektem Ettorem Sottsassem, nabízí prostor až osmi tanečníkům. V londýnské obchodní čtvrti Canary Wharf bude tento měsíc před letní tour po Británii a Evropě.

Kromě DJ setů se na místě budou konat také meditační a jógové workshopy, taneční lekce a "tance pro zesnulého", při kterých si návštěvníci budou moci vyžádat skladby, které připomínají jejich blízké.

"Je to netradiční přístup k velmi komplexnímu a zároveň univerzálnímu tématu ztráty," řekla Nicholsonová."Ráda nacházím cesty, které lidi přiblíží k jejich pocitům, aniž bych jim něco předepisovala," dodala.

Mini diskotéka je společným projektem Nicholsonové a The Loss Project (Projekt ztráta), který je zaměřený na způsoby prožívání truchlení. Umělkyně se v tomto nejnovějším díle zabývá zpracováváním zármutku v jeho nejrůznějších podobách - od ztráty blízké osoby, přes environmentální žal, politický smutek až po problémy duševního zdraví.

Umělkyně tvoří povznášející díla o tragédiích od roku 2011, kdy přišla o většinu své rodiny. Její matka, sestra a sestřin partner zahynuli při havárii vrtulníku, když oslavovali sestřiny narozeniny a vyrazili na vyhlídkový let nad New Yorkem. Její otec neštěstí přežil, ale trpěl nevyléčitelnou rakovinou, na kterou zemřel o několik let později.

Umělkyně nějaký čas po této ztrátě nedokázala tvořit a místo toho pracovala jako učitelka. Poté si vymyslela alter ego, které jí mělo umožnit prozkoumat její zármutek. Jako Fandangoe Kid tvořila veřejné grafické umění a v roce 2021 vzala zmrzlinářský vůz nazvaný Fandangoe Whip po Británii. Servírovala v něm veřejnosti terapii, workshopy a sorbety. Když vůz přivezla v létě 2022 do New Yorku, uspořádala první smuteční tanec a zjistila, jak moc lidé stojí o to se ze svých pocitů vytančit.

"Poslední roky jsme naslouchali názorům lidí na zármutek," říká Nicholsonová. "Po pandemii se zoufale chtěli podělit o své zkušenosti a mluvit... teď ale nastává zlom a chtějí to ze sebe vytřást," dodala.

Tanec je součástí mnoha smutečních rituálů po celém světě, například v maorské, jorubské nebo jamajské kultuře. V tradičním britském přístupu ke smutku se katarzní pohyb ale neobjevuje.

"Británie se změnila a k truchlení přistupuje s větší otevřeností, i nadále se ale jedná o něco stigmatizujícího," uvedla zakladatelka Projektu ztráta Carly Attridgeová. "Mnoho lidí mi říká, že po ztrátě blízkých je přátelé nebo příbuzní ignorují, protože nevědí, co říct, a tak se celé situaci raději vyhýbají. Může to být velmi izolující. Umění, podcasty, blogy, tanec nebo dokonce box mi ukázaly, že zármutek má mnoho tváří, a probudily ve mně také touhu porozumět smutku různými způsoby," uvedla Attridgeová.

Fandangoe Discoteca je svým způsobem také smutečním shromážděním pro Fandangoe Kid. Nicholsonová se rozhodla, že se jedná o poslední projekt pod tímto pseudonymem, který pochází z její dětské přezdívky používané v rodině. Nyní bude tvořit pod jménem Annie Frost Nicholsonová. Frost je rodné příjmení její matky. "S tímhle alter egem jsem přišla, abych se mohla vyrovnat se vším, co se před dvanácti lety stalo," uvedla Nicholsonová. "Ale už se (za něj) nepotřebuju schovávat. Už z těch hlubin nemám strach," dodala.