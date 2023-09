The Guardian: Ruskem používané íránské drony mají západní komponenty

Kyjev - Drony íránské výroby, které Rusko používá při útocích na ukrajinská města, jsou sestaveny ze západních komponentů. Napsal to dnes list The Guardian s odkazem na utajovaný dokument, který Kyjev zaslal svým západním spojencům. Ukrajina v něm mimo jiná vyzývá k úderům střelami dlouhého doletu na výrobny v Rusku, Íránu a Sýrii.

Sedmačtyřicetistránkový materiál ukrajinská vláda sdílela letos v srpnu s vládami skupiny hospodářsky vyspělých zemí G7, kam patří Spojené státy, Kanada, Japonsko, Německo, Francie, Británie a Itálie. Rusko podle něj v předcházejících třech měsících podniklo více než 600 náletů na ukrajinská města, při kterých použilo bezpilotní letouny se západní technologií. V modelech Šáhed-131 a Šáhed-136, které mají dolet až 2000 kilometrů, Ukrajinci podle dokumentu našli 52, respektive 57 komponentů vyráběných na Západě.

"Mezi výrobci jsou společnosti se sídly v zemích ze sankční koalice: Spojené státy, Švýcarsko, Nizozemsko, Německo, Kanada, Japonsko a Polsko," píše se podle listu The Guardian ve zprávě.

Nic ale podle dokumentu nenasvědčuje tomu, že by se západní společnosti, jejichž součástky byly identifikovány, dopustily jakéhokoliv pochybení. "Íránská výroba bezpilotních letounů se přizpůsobila a většinou využívá dostupné komerční komponenty, jejichž dodávky jsou kontrolovány špatně, nebo vůbec," uvádí se ve zprávě, podle které téměř veškeré dodávky komponentů do Teheránu pocházejí z Turecka, Indie, Kazachstánu, Uzbekistánu, Vietnamu a Kostariky.

Výroba dronů se podle ukrajinského dokumentu přesouvá do Ruska, do regionu okolo města Jalabuga v Tatarstánu, ačkoliv Teherán nadále přispívá potřebnými součástkami. Íránská vláda se snaží "distancovat od dodávek zbraní do Ruska" a "nezvládá ruskou poptávku a intenzitu použití (dronů) na Ukrajině", uvádí Kyjev.

Ukrajina dále navrhuje, aby Západ zasáhl mimo jiné "raketami na výrobní závody bezpilotních letounů v Íránu, Sýrii a na možný závod v Ruské federaci". The Guardian dodává, že taková akce by byla pro západní spojence pravděpodobně nepřijatelná. "(Raketové útoky) mohou provést ukrajinské ozbrojené síly, pokud jim partneři poskytnou potřebné prostředky," uvádí zpráva.

Materiál vypracovaly zpravodajské služby a ukrajinské výzkumné centrum pro vojenské vybavení. Podle listu The Guardian poskytuje nejaktuálnější analýzu ruské strategie a výrobních plánů bezpilotních letounů od 13. září 2022, kdy bylo ve městě Kupjansk v Charkovské oblasti poprvé zaznamenáno použití dronů íránské výroby.

Drony podle zprávy Rusko dostává přes Kaspické moře. "Z Teheránu jsou bezpilotní letouny dodávány do íránského přístavu Amírábád, odkud jsou přepravovány do ruského přístavního města Machačkala," píše se v dokumentu.