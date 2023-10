The Guardian: Role televize v polské předvolební kampani je pod drobnohledem

Varšava - Polsko čelí útoku jak z východu, tak ze západu. Nepřátelé v Berlíně a Moskvě za pomoci svého zástupce Donalda Tuska plánují destabilizovat zemi, zaplavit ji nekontrolovanou migrací a podřídit polskou politiku vnějšímu vlivu. Takový pohled by mohl získat ten, kdo by všechny zprávy přijímal pouze z polské veřejnoprávní televize TVP, jejíž zpravodajové a moderátoři papouškují tvrzení konzervativní vlády a varují před nebezpečnými cíli politické opozice, upozornil britský list The Guardian v předvečer parlamentních voleb v Polsku.

"Útoky Bruselu na Polsko jsou inspirovány opozicí," tvrdil moderátor zpráv, než přešel k tomu, že Německo platí nevládní organizace, které pomáhají nelegální migraci do Evropy, a přidal několik dalších příběhů o ohavných činech opozičního vůdce Tuska za jeho předchozího působení v čele polské vlády.

Z obrazovky se denně řine příval zpráv o "invazi" migrantů do Evropy a o statečných opatřeních současné vlády, aby je zastavila. Skandály dotýkající se vlády jsou ignorovány.

Jak Polsko vstupuje do posledního týdne kampaně před klíčovými parlamentními volbami, je role veřejnoprávní televize v hořce polarizující kampani pod drobnohledem. Ve volbách příští neděli se bude vládnoucí strana Právo a spravedlnost (PiS) snažit udržet si moc v třetím funkčním období za sebou. Tomu se snaží zabránit opoziční Občanská koalice vedená expremiérem a bývalým předsedou Evropské rady Tuskem.

Podle průzkumů PiS pravděpodobně získá nejvíce hlasů. Vyznění voleb však zřejmě určí osud několika dalších menších stran, které rozhodnou, kdo bude schopen sestavit koalici a vládnout. Rozdíly v preferencích jsou těsné.

Nacionalistická, populistická PiS bývá obviňována, že během osmi let u moci omezila demokratické standardy, stejně jako omezovala práva žen na reprodukční zdraví a démonizovala menšiny. Brzy po převzetí moci v roce 2015 se PiS rozhodla ovládnout veřejnoprávní televizi a rozhlas, které by měly být neutrální a pluralitní.

Dorota Nygrenová, novinářka s více než dvacetiletou praxí, pracovala jako editorka v mezinárodní redakci veřejnoprávního rozhlasu, když PiS přišla k moci. Tvrdí, že brzy redakce pocítila tlak na to, aby byly zprávy prezentovány způsobem odpovídajícím hledisku vlády. "Viděla jsem, jak se moji kolegové velmi rychle přizpůsobili tomu, aby se stali propagandistickou agenturou vlády," řekla.

Do otevřeného konfliktu se svými šéfy se dostala při práci na příběhu o muži, který v Itálii plivl na kněze. "Ten příběh byl stěží zajímavý, nepíšeme o každé maličkosti, která se děje všude, ale zde byl požadavek shora," řekla. Pominula zmínku o etnickém původu muže, Maročana, protože si myslela, že to pro příběh není relevantní. Poté byla degradována do rozhlasového archivu.

S léty zaujatost rostla. "Veřejnoprávní média se plně přeměnila v propagandistickou odnož PiS. Jednají nejen s cílem prosazovat zájmy strany, ale také útočit a očerňovat její kritiky," tvrdí zpráva Evropského střediska pro tisk a média.

Výzkum polské agentury pro monitorování médií zjistil, že TVP během dvou týdnů na konci září odvysílala šoty z kampaně PiS v 179 případech v plném rozsahu, zatímco pokrytí Tuskovy kampaně téměř výhradně negativní. Nedávno TVP ukončila rozhovor s opozičním politikem, aby odvysílala živé záběry premiéra Mateusze Morawieckého, jak pojídá zákusek.

Jiné věci jsou zlověstnější: Tusk se loni pokusil žalovat TVP za to, že opakovaně ukazoval jeho obrázek s něčím, co vypadalo jako zaměřovač na jeho hrudi. Patnáctiletý syn opoziční političky začátkem roku spáchal sebevraždu po zprávě místního veřejnoprávního rozhlasu, která umožnila jej identifikovat jako oběť zneužívání dětí.

Europoslanec a bývalý ministr zahraničí Radosław Sikorski z Tuskovy strany označil výstupy veřejnoprávních médií za "goebbelsovské".

Ačkoli mnoho Poláků získává většinu zpráv z internetu, večerní zpravodajství TVP stále sledují přibližně dva miliony lidí, zejména v menších městech a na venkově, který je baštou PiS. Mnoho vládních činitelů soukromě přizná, že veřejnoprávní televize je jednoznačně zpolitizovaná, ale tvrdí, že jde pouze o protiváhu vůči liberálním soukromým televizím a že za předchozí vlády nynější opozice byla televize stejně vychýlena, jen jiným směrem.

Nezávislí pozorovatelé připouštějí, že je něco pravdy na obvinění, že veřejnoprávní televize byla vždy zpolitizovaná. "Kdykoli nastoupila do úřadu nová vláda, došlo ve veřejnoprávních médiích k obrovským posunům a změnám," uvedla právnička a ochránkyně práv Dominika Bychawská-Siniarská. Ale PiS podle ní zašla mnohem dál než předchůdci. "To, co se stalo v roce 2015, nemá precedens – jak pokud jde o rozsah, tak o způsob, jakým se to stalo," dodala.

Součástí strategie PiS bylo dosadit politické kandidáty do rad, které měly zajišťovat nezávislý dohled nad médii. Ty se ale ukázaly jako bezzubé při hlídání TVP.

"Budeme potřebovat přesně 24 hodin, abychom televizi PiS změnili zpět v veřejnoprávní televizi. Dejte na mé slovo," slíbil Tusk a ujistil, že nejde o žádný útok na žurnalistiku: "Už je to velmi dlouho, co někdo v televizi PiS viděl alespoň jediného novináře".

Zastánci svobody slova míní, že bude problém zajistit, aby veřejnoprávní televize byla skutečně neutrální. "Nemyslíme si, že by to mohlo být tak špatné jako teď, ale přesto se mnozí z nás bojí, že by to mohlo fungovat jako obvykle. Koneckonců, je opravdu výhodné mít k dispozici příznivě nakloněná média," řekla Bychawská-Siniarská.