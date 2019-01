Londýn - Letos tomu bude 25 let od zrodu nejslavnější reklamy všech dob - spotu na podprsenku Wonderbra, na níž na černobílé fotografii od Ellen von Unwerthové vedle nápisu "ahoj, kluci" hledí Eva Herzigová na svá ňadra. Později v témže roce stejnou vycpanou push-up podprsenku pochválila v deníku The New York Times Kate Mossová, když prohlásila "i já mám výstřih". Mezitím v londýnské čtvrti Soho otvírali Joseph Corré a Serena Reesová obchod s nestoudně vyzývavým luxusním prádlem Agent Provocateur. Prodej "push-up" podprsenek ale klesá a současné prádlo klade důraz na pohodlí a sebevědomí ohledně vlastního těla, napsal britský deník The Guardian.

Rovněž v roce 1994 v reakci na dramatický nárůst prodeje podprsenky Wonderbra spustila konkurenční značka Victoria’s Secret svou první televizní reklamu. Od té doby se Victoria’s Secret stala globálním hráčem, známým svými každoročními módními přehlídkami s modelkami ("anděly") s nádhernými těly a vycpanými dekolty. Modelky, mezi nimi například Kendall Jennerová nebo Gigi Hadidová, se procházejí oblečené-neoblečené před zraky prominentních hostů, například Leonarda diCapria, a 500 milionů televizních diváků po celém světě.

"Push-upka" jako nástroj pro zvýšení sexuální přitažlivosti byla hlavním trendem na trhu s dámským prádlem po celé uplynulé čtvrtstoletí. Vypršel už ale její čas? Nedávno se Victoria’s Secret stala terčem kritiky za to, že na své přehlídce nemá zastoupené prádlo pro různé tvary těla, a je zřejmé, že sektor dámského prádla je připraven na změnu a větší pohodlí.

Londýnská společnost Edited, která sleduje trendy v oděvním průmyslu, v roce 2017 konstatovala, že prodej "push-upek" v USA, Británii a celé Evropě v porovnání s předchozím rokem "klesl o 50 procent, zatímco prodej braletek (podprsenek bez kostic držících tvar) stoupl raketově o 120 procent".

"Definice toho, co je sexy, se změnila," řekla Heather Gramstonová, manažerka oddělení prádla v obchodních domech Selfridges. "Dnes jde o to, jak se žena cítí, když má něco na sobě - naproti tomu dříve záleželo na tom, jak vypadá v typickém prádle vytvořeném s ohledem na muže," uvedla Gramstonová.

Některé značky zase kladou důraz na sebevědomí týkající se vlastního těla a různorodost. Serena Reesová z Agent Provocateur vytvořila linii Les Girls Les Boys s prádlem, jež lze nosit jeho svršky a jež cílí na takzvané mileniály, kteří nejsou jednoznačně pohlavně vyhranění.

Britská značka Beija London zase hlásí, "že určitě neprodává sex". Sestry a zakladatelky Abbie Mirandaová a Mazie Fisherová přišly s inovativní řadou, v níž je každá podprsenka vytvořena ve třech různých variantách, aby padla ženám různých tvarů. "Náš produkt je odsexualizovaný, stejně jako modelky, je to opak Agent Provocateur," říká Mirandaová. Značce podle ní hodně pomáhá komunikace se zákazníky přes sociální sítě - například realistické zobrazení modelky se "špíčky" na břiše hned přinese na instagramu stovky "liků" navíc.