The Guardian: Princ Harry v knize popisuje, jak ho starší bratr William napadl

Londýn - Britský princ Harry ve své autobiografické knize popisuje, jak byl fyzicky napaden svým starším bratrem Williamem, princem z Walesu. Stalo se tak v době, kdy se vztah obou bratrů rozpadl kvůli Harryho manželství s herečkou Meghan Markleovou, napsal list The Guardian. Kniha nazvaná Spare (Náhradník) má vyjít příští týden.

Konfrontace se podle Harryho odehrála v roce 2019 v jeho londýnském domě. William údajně tehdy o Meghan řekl, že je to s ní "obtížné", že je "drzá" a "neomalená". Mladší bratr mu na to odvětil, že jen "papouškuje to, co o jeho americké manželce říkají média". Hádka se dál vyhrotila a Harry tvrdí, že William ho v jednu chvíli "chytl za límec, roztrhl mu řetízek... a srazil ho na podlahu". Princ Harry při konfrontaci utrpěl zranění zad.

Jak k úryvku z knihy poznamenal britský list, jde o jednu ze scén, která nejspíš vyvolá v britské královské rodině velký rozruch. Obsah pamětí je sice přísně utajován, žádný člen královské rodiny do knihy nemohl nahlédnout, nicméně The Guardian získal jednu kopii.

Kniha popisuje život v královské rodině. Název knihy, Spare neboli Náhradník, vychází z toho, že v královských a aristokratických kruzích je první syn dědicem titulů, moci a bohatství, zatímco druhý je náhradník, kdyby se prvorozenému něco stalo.

Hádka obou princů tvoří v knize velmi zarážející pasáž, uvedl deník The Guardian. Harry píše, že s ním chtěl tehdy William mluvit o "celé té katastrofě" ohledně jejich vztahů a bojů s tiskem. Když William dorazil do Nottingham Cottage, kde tehdy Harry žil, byl William již "rozzuřený". Stěžoval si na Meghan, na což mu Harry řekl, že jen opakuje tvrzení médií a že očekával, že on se bude chovat jinak. William se ale podle Harryho slov nechoval racionálně a oba bratři na sebe začali křičet.

Harry bratra obvinil, že se chová jako dědic, který není schopný pochopit, proč se jeho mladší bratr nespokojil s tím, že je jen náhradník. Padly různé urážky a William následně uvedl, že se snažil pomoci. "Pomoct mě? To myslíš vážně? Tak tomu říkáš? Že mi pomáháš?" reagoval údajně Harry. Tato slova Williama naštvala, vyděšený Harry tehdy odešel do kuchyně, kam ho William následoval.

Jak Harry v knize uvedl, dal svému staršímu bratrovi sklenici vody a řekl: "Willy, nemůžu s tebou mluvit, když se chováš takhle." Pak už se vše odehrálo velmi rychle. "Chytil mě za límec, roztrhl mi řetízek a srazil mě na podlahu. Přistál jsem na misce pro psa, která se pode mnou rozpadla a její kusy se do mě zařezávaly. Chvíli jsem tam ležel, otřesený, pak jsem se postavil na nohy a řekl mu, ať jde pryč," popsal britský princ.

William prý tehdy Harryho vyzýval, ať mu taky "jednu vrazí" s odkazem na boje, které vedly jako děti, Harry to ale údajně odmítl. Starší bratr odešel, následně se ale vrátil "s lítostí a omluvou". Když odcházel znovu, měl podle Harryho říct: "Nemusíš o tom říkat Meg." "Myslíš to, jak si mě napadl?" zeptal se Harry. "Já jsem tě nenapadl, Harolde," odvětil William.

Své ženě to Harry tehdy hned neřekl, ale řekl to svému terapeutovi. Když si Meghan později všimla "škrábanců a modřin" na jeho zádech a on jí o útoku řekl, nebyla podle Harryho "překvapená a nebyla naštvaná, byla jen šíleně smutná".

Vévoda a vévodkyně ze Sussexu, jak jsou Harry a Meghan oficiálně titulovaní, odstoupili v březnu 2020 od svých povinností v rámci královské rodiny. Uvedli tehdy, že chtějí začít budovat jiný život ve Spojených státech, daleko od mediální pozornosti, která podle nich ohrožovala jejich mentální zdraví. Nedávno se objevili v dokumentární sérii streamovací platformy Netflix nazvané Harry & Meghan, ve které popisují svůj život a kritizují britskou královskou rodinu.