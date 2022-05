The Guardian: Pravěké ženy nebyly jen matky, ale i lovkyně a umělkyně

Paříž - Od akademických prací, které ženám připisují jen vedlejší roli po boku mužských lovců a sběračů, po jeskynní ženu Raquel Welchovou oděnou ve snímku Milion let před Kristem do bikin - rozdělení společenských rolí v době kamenné podle pohlaví je pevně zakořeněno ve veřejném povědomí. O knize a dokumentárním snímku, které na téma nahlížejí jinak, napsal list The Guardian.

Zatímco muži lovili mamuty, ženy se jako matky nebo objekty mužské touhy skrývaly před násilím prehistorického života v jeskyních, tvrdí nám klasické poznatky. Těm ale odporují výsledky výzkumů z posledních let. Zjednodušené rozdělení rolí se snaží vyvrátit i historici a filmaři, kteří stojí za francouzskou knihou a dokumentárním filmem Lady Sapiens. Ve své práci se opírají o pokrok ve studiu kosterních ostatků, hrobů, umění a etnografie, který veřejnost často ignoruje.

"Prehistorie se dlouhou dobu psala z mužského pohledu, a když už byly zmíněny i ženy, zobrazovány byly jako bezmocná, ustrašená stvoření pod ochranou siláckých mužských lovců," píše v předmluvě knihy odbornice na pravěk Sophie de Beauneová z univerzity ve francouzském Lyonu. "Co se mezi prehistoriky začaly objevovat i ženy, postupně nám před očima vytanul jiný obraz," uvádí vědkyně.

"Čtenář možná s ohromením zjistí, že role mužů a žen nebyla tak jednoznačná a že přežití zajišťovala spolupráce všech členů skupiny nehledě na jejich pohlaví nebo věk," píše de Beauneová.

Za současným klišé, naznačuje kniha, je do značné míry zodpovědný nezájem největších výzkumníků z 19. století o roli žen. Erotizaci - ztělesněnou sexsymbolem Raquel Welchovou - posunulo na samou mez právě kulturní vnímání i záplava uměleckých děl, od díla Znásilnění v době kamenné francouzského malíře Paula Jamina po film Milion let před Kristem.

Cílem není ukázat pravěkou ženu jako "superhrdinku", ale "rozšířit možnosti, které ve své roli měla," uvádí jeden z tvůrců dokumentárního snímku a spoluautor knihy Thomas Cirotteau. "Mohla lovit. Měla velmi důležitou ekonomickou roli. Mohla se věnovat umění a pouto mezi mužem a ženou mohlo být velmi uctivé a plné něhy," vysvětluje.

Kniha Lady Sapiens blíže zkoumá období mladého paleolitu před 10.000 až 40.000 lety. Všímá si rytin nalezených na kamenných destičkách v německém nalezišti Gönnersdorf, na nichž je vyobrazena žena s dětským nosítkem na zádech, které jí umožňuje mít volné ruce pro lov a shánění potravy. Dokumentaristé vyzdvihují studie kosterních pozůstatků, které u žen prokazují propracované svaly na horních končetinách, nebo nedávný objev z naleziště Wilamaya Patjxa v peruánských Andách.

De Beauneová v knize upozorňuje, že výzkumy také často podceňují význam lovu drobné zvěře, rybolovu, sběru měkkýšů a korýšů nebo lovu malých vodních živočichů. Na těchto aktivitách se přitom ženy pravděpodobně podílely.

Rolí pravěké ženy nebylo jenom být matkou. Nejnovější poznatky o stravě a životním stylu v té době naznačují, že ženy nebyly neustále těhotné.

"Vzhledem k tomu, že ženy paleolitu mohly rodit děti až do věku kolem 30 let, tak pokud řekneme, že kojení trvalo dva nebo tři roky a první dítě porodily kolem čtrnácti let, dává nám to maximálně pět nebo šest porodů na jednu ženu," doplňuje v knize výzkumník Vincent Balter.

Kniha také předpokládá, že ženy v rámci své komunity mohly dosáhnout vysokého postavení. Cennou stopou o "úctě, kterou k ženě choval její kmen", je například objev z italského jeskynního komplexu Balzi Rossi, kde se našly ostatky ženy s lebkou ozdobenou mušlemi.

Dokumentární film, který francouzskou publikaci doplnil, zhlédlo ve vysílání stanice France 5 na 1,5 milionu diváků. Uvedení se ale neobešlo bez kontroverze.

V otevřeném dopise zveřejněném loni v říjnu listem Le Monde devět odborníků na pravěk napsalo, že práce "systematicky vyřadila veškeré prvky, které by mohly naznačit pravděpodobnost (nebo dokonce pouhou možnost) mužské nadvlády".

Cirotteau ale odmítá, že by dokument nebo kniha na život a zkušenosti pravěkých žen nahlížely "militantně", protože o tehdejší společnosti toho víme málo. "Naším úkolem není nastolit pravěké role mužů a žen, ale ukázat škálu možností v jejich aktivitách a statusu," doplňuje.