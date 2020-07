Britský list o omylech při online nákupech v době koronaviru

Londýn - Koronavirové časy před nás postavily mnoho nových problémů, výzev a záludností. Mimo jiné se rozhojnily počty lidí nakupujících online - ať už kvůli karanténě, uzavřeným obchodům, anebo pro pocit většího bezpečí. Britský list The Guardian sesbíral příběhy čtenářů, kteří v síti internetových nákupů tak trochu zabloudili.

Slušný štůsek slipů

"Myslel jsem si, že jsem si z Nextu objednal jedno balení osmi kusů slipů za 38 liber (asi 1115 korun)," napsal Tim Clark. "Nevšiml jsem si ale, že jsem omylem přidal k objednávce čtyři další balení. Takže jsem si nakonec objednal 40 slipů. Pokusil jsem se objednávku okamžitě zrušit, ale řekli mi, že ji mám odmítnout převzít od dopravce. Jenže jsem si zlomil kotník, a tak jsem se nedostal ke dveřím včas. Pak jsem se pokusil celou zásilku poslat zpátky, ale nějak jsem nepochopil reklamační proceduru a vrátila se mi jako bumerang. Teď doufám, že se mi povede vrátit ty nadbytečné balíčky, až zase otevře kamenný obchod Nextu - jinak si je následující čtyři roky budu balit pod stromeček k Vánocům."

Máma má sado-maso

"Manželka si objednala podnos na ledové kostky z eBaye," svěřil se Nicholas Oettle. "Přišla jí ale neoprenová maska na obličej, o které si původně myslela, že je to nějaké vybavení na sado-masochistické praktiky. Vyfotila ji a spojila se s prodejcem, aby mu dala vědět, že došlo k záměně - a taky se zeptala, co to pro všechno na světě je. Omluvili se s tím, že jde o cyklistickou masku do chladného počasí. Vrátili nám peníze, ale manželka se nakonec rozhodla si ji nechat."

Dinosaurus linku nevyčistí

"Za necelých sedm liber jsem si z Amazonu objednala kuchyňské utěrky. Měl to být malý balíček, ale když dorazil, pomyslela jsem si: 'To je trochu moc velké na utěrky'," napsala Vanessa Hoskerová z Berkshiru. "Rozbalila jsem ho a našla dětskou hračku - mluvícího dinosaura jménem Torr. S tím ale kuchyňskou linku nevyčistím."

Moukobraní

"Manžel byl doma v karanténě a já jsem zoufale potřebovala mouku. Jednou ráno jsem si přivstala, abych ji stihla objednat z Cotswoldu, než se vyčerpá počet objednávek na daný den. Chtěla jsem si koupit 16 jednotlivých sáčků, ale omylem jsem si koupila 16kilový pytel," uvedla Sue Frezzaová z města Burton upon Trent. "Nejdřív jsem mouku nabídla zdarma lidem z místní facebookové skupiny, která si navzájem pomáhala během koronakrize, ale nikdo neměl zájem. Tak jsem si nakonec postavila na zahradě stolek, sypala ji do sáčků a nabízela kolemjdoucím, ať si vezmou. Ženy měly velký zájem, ale muži utíkali pryč. Poslední pytlík jsem dala dvěma dospívajícím klukům. Doufám, že jejich mamka měla radost."

Trumpem snadno a rychle

"Koupila jsem novou paruku pro svou 90letou matku. Dodávka byla nesmírně pomalá - a nakonec přišla paruka špatné barvy i stylu," postěžovala si Caroline Swanová z Edinburghu. "Objednala jsem elegantní popelavě blond paruku, a místo toho přišla oranžová kštice s patkou ve stylu Donalda Trumpa. Snažila jsem se ji vrátit, ale firma mi navrhla, ať ji zkusím prodat někomu jinému, protože vracet ji se finančně nevyplatí. Pořád si nejsem jistá, jestli to nejsou podvodníci. Jejich webová stránka mi teď pořád vyskakuje na laptopu a jen jitří moje city. Byla to děsivá zkušenost."

Papírová pyramida

"Za 20 liber včetně poštovného jsem koupila 60 rolí toaletního papíru. Nějak mi ale unikla realita takového množství... a hodně mě zaskočil ten obrovský pytel, co mi dorazil na práh domu," uvedla Sue Nicholsonová. "Spoustu jsem jich rozdala a aspoň se lidi zasmáli, když jsem se s tím svěřila na facebooku. Podobný přešlap u mě není nic nového - jednou jsem si objednala tříkilového celého lososa v domnění, že váží tři libry (necelého půldruhého kilogramu - pozn. ČTK). Musela jsem ho vařit v myčce na nádobí."