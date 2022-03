The Guardian o Putinovi a jeho spřátelených hollywoodských hvězdách

Los Angeles/Moskva - S ruským prezidentem Vladimirem Putinem se kdysi bez problémů přátelily některé z největších hollywoodských hvězd - od Leonarda DiCapria až po Stevena Seagala. Cítí se teď, když Rusko podniklo invazi na Ukrajinu, všichni provinile? Ne tak úplně, píše list The Guardian.

Byl to jeden z těch bizarních okamžiků, kdy se nevinná zábava prolnula s chodem dějin. Vladimir Putin v roce 2010 vystoupil s písní Blueberry Hill na charitativní akci pro děti v Petrohradě, zatímco mu nadšeně tleskal dav celebrit - včetně Sharon Stoneové, Kevina Costnera, Goldie Hawnové, Gérarda Depardieua či Moniky Bellucciové. Když politik zanotoval první slova písně - "I Found My Thrill" - nevypadalo to, že by si někdo z nich vzpomněl na invazi do Gruzie nebo na otravu bývalého ruského agenta Alexandra Litviněnka.

Hosté této události se na konci února, kdy Putin nemilosrdně udeřil na Ukrajinu, museli cítit hloupě, možná i zahanbeně. Nebyli ale jedinými západními celebritami, které ruskému státníkovi projevily náklonnost. Na jejich obranu nutno podotknout, že jejich účast na akci zajistil producent, který později uvedl, že o Putinově vystoupení neměl předem tušení.

Podporu obléhané Ukrajině nyní vyjadřují hvězdy jako Angelina Jolie či Sean Penn a Mark Ruffalo. Hollywood se ošívá při vzpomínce na časy, kdy se ukázat na veřejnosti s Putinem nebylo absolutně nepřijatelné. V polovině první dekády nového tisíciletí Putin teprve uždiboval z několika bývalých sovětských území a ze světa bylo sprovozeno pouze několik méně známých disidentů - nic, co by trápilo čtenáře amerických lifestylových magazínů.

Putinův macho obraz proto mohl podpořit v roce 2007 Jean-Claude Van Damme na MMA akci v Petrohradu, zatímco Leonardo DiCaprio si s politikem a spolu-milovníkem kočkovitých šelem zanotoval na summitu za ochranu velkých koček v roce 2010.

Putin, kterého mezitím dostihla kritika za agresi proti Čečensku a Gruzii a okolo jeho státních orgánů se začalo vznášet podezření ze zabití Litviněnka a novinářky Anny Politkovské, potřeboval jen mezinárodní legitimitu. Focení s velkými hvězdami a pokusy o vstup do nejexkluzivnějších kruhů globální masové zábavy pomohly normalizovat jeho nevyzpytatelný stát v očích světa.

Alespoň si to ruský státník myslel. Když v roce 2014 anektoval Krymský poloostrov a bylo zřejmé, že se svého místa v čele Ruska jen tak nevzdá, Hollywood začal být ostýchavý. Prezident se totiž se svými machiavelistickými geopolitickými plány a podezřelými úmrtími svých kritiků začal čím dál tím více podobat bondovskému padouchovi. Jeho rostoucí odpadlický status ale některé filmové hvězdy neodradil. Nejenom Depardieua, ale i Mickeyho Rourka či Stevena Seagala. Naopak, tyto poněkud kožené ikony vypadaly, že ho aktivně přijímají.

Tyto muže The Guardian řadí do tábora užitečných idiotů. Depardieu v roce 2013 přijal ruské občanství a spolu s ním také osvěžující 13procentní daň. Tehdy kritizoval francouzskou vládu a její plány na zvýšení daně pro lidi s nejvyššími příjmy. Rusko v otevřeném dopise nazval "velkou demokracií". Na filmovém festivalu v Litvě o rok později Ukrajinu prohlásil za část Ruska. Když se přes ukrajinsko-ruské hranice letos začaly valit tanky, Depardieu prohlásil, že je proti této "bratrovražedné válce".

Rourkeho ruská anexe Krymu nijak nezasáhla; Putina v roce 2014 označil za opravdového gentlemana a v Moskvě si pořídil tričko se státníkovou podobiznou. "Párkrát jsem ho potkal a byl to opravdu pohodový, běžný chlap, díval se mi zpříma do očí," řekl stanici Sky News.

Seagal se ani nesnaží svůj obraz ve světle přátelství s Ruskem vylepšit. Se získáním ruského občanství v roce 2016 označil anexi Krymského poloostrova za "opravdu rozumnou" a Putina nazval "jedním z největších světových žijících lídrů". Zatímco jeho kamarád ničí zbytek Ukrajiny, Seagal svou podporu umírnil jen maličko. "Rusko a Ukrajinu vnímám jako jednu rodinu a opravdu věřím, že obě země ke vzájemnému konfliktu vyprovokovala třetí strana, která utrácí velké peníze za propagandu," řekl stanici Fox News.