The Guardian: Nemocnice v Gaze jsou přeplněné živými i mrtvými

Gaza - Dár aš-Šifá je největší nemocnicí v Pásmu Gazy. Název v arabštině znamená "dům léčení". V posledních dnech do ní však lidé proudí nejen kvůli urgentní potřebě zdravotní péče, ale protože jsou přesvědčeni, že v ní budou v bezpečí před izraelským bombardováním. Místní úřady uvádějí, že v budovách nemocnice, jejich bezprostředním okolí a na dvoře, ve stínu dek pověšených z kovového zábradlí, přebývá mezi 35.000 a 40.000 lidmi, píše reportérka listu The Guardian Ruth Michaelsonová.

"Lékaři sem přivedli své rodiny, aby byly v bezpečí. V noci na dnešek jsem spal na operačním stole. Lidé jsou naprosto vyděšení a mají za to, že tohle místo je nejbezpečnější," řekl deníku The Guardian jeden z místních chirurgů s křestním jménem Ghasán, dodal však, že vysoká koncentrace lidí přináší riziko šíření infekčních nemocí.

Nemocnice byla kromě incidentu v roce 2014 v poslední dekádě ušetřena ostřelování. Dnes, stejně jako další zdravotnická zařízení v Gaze, však čelí totální izraelské blokádě a nemá vnější zdroj elektřiny. Ačkoliv prohlášení zástupců mezinárodních organizací a lidí přímo z Gazy se mírně liší, lze předpokládat, že nemocnici dojde palivo do generátorů v řádu hodin, maximálně jednoho dne.

"Většina případů na novorozeneckém oddělení je závislá ne elektřině," řekl agentuře AP už v pátek primář oddělení Násir Bulbul, který stejně jako další lékaři varoval před smrtí stovek až tisíců pacientů, když zařízení dojde energie.

Ačkoliv Dár aš-Šifá by se v souladu s izraelskou výzvou měla evakuovat a přemístit na jih Pásma Gazy, místní uvádějí, že je to nemožné, protože v jiné části Gazy není zařízení, které by bylo schopné pojmout takové množství pacientů. Mezitím i sama Dár aš-Šifá praská ve švech; lékaři se kvůli vyčerpaným zásobám i lidským silám dokážou věnovat jen nejvážnějším případům, pacienty ošetřují na chodbách i mimo budovu nemocnice a těla zemřelých skládají do stanů, na parkoviště nebo venku na slunci.

"Lidé jsou příliš vyděšení, než aby šli pohřbívat své mrtvé," řekl chirurg Ghasán. "Nejen že nám došly zásoby, ale vyčerpaní jsou i členové personálu. Řada z nich byla zabita, mnoho ztratilo někoho z rodiny. Dnes ráno nám přijely dvě děti z různých míst, obě vážně zraněné, obě s poznámkou 'zraněné dítě, žádní žijící rodinní příslušníci'... i přeživší stráví zbytek života sami," dodal.

Tragičnost situace je patrná na videu sdíleném v posledních dvou dnech na síti X, které zachycuje palestinského lékaře, jenž pečuje o zraněné děti, když do nemocnice dorazí mrtvé tělo jeho vlastního syna. Autenticitu a aktuálnost videa nelze spolehlivě ověřit; o utrpení v Gaze nicméně v posledních dnech informuje řada světových médií.

Počet palestinských obětí v Pásmu Gazy podle dnešní bilance Světové zdravotnické organizace (WHO) vzrostl na 2800, z toho polovinu tvoří ženy a děti, napsala agentura Reuters. Bilance izraelských obětí činí 1400, jedná se hlavně o civilisty. Obě oficiální bilance se počítají od 7. října, kdy islamistické hnutí Hamás z Pásma Gazy zahájilo rozsáhlý útok proti Izraeli a jeho ozbrojenci zavraždili stovky civilistů. Izrael v reakci zahájil blokádu Gazy, oblast intenzivně bombarduje a připravuje se na "další fázi války", jejíž podoba je zatím nejasná, ale bude mít podle izraelských představitelů za cíl "vyhladit Hamás", především jeho politické a vojenské vedení.