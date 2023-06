The Guardian: Na webu se šíří pochmurné snímky absolventů čínských univerzit

Peking - Miliony čínských studentů tento měsíc dokončily vysokoškolské studium, snímky radostných mladých lidí vyhazujících do vzduchu své promoční čepice ale nahradily fotografie, na nichž absolventi rezignovaně leží na zemi nebo zahazují magisterské diplomy do odpadkového koše. Píše o tom list The Guardian.

Na některých snímcích, které se šíří na sociálních sítích, jsou vidět studenti ležící obličejem dolů na schodech či trávnících. Na jiných jsou zachyceni v depresivních pózách na mostech či lavičkách v parku.

Fotografie upozorňují na skutečnost, že míra nezaměstnanosti mladých lidí v Číně dosáhla druhý měsíc po sobě rekordní výše, přičemž se na trh práce chystá vstoupit dalších 11,6 milionu studentů.

Čínský statistický úřad ve čtvrtek uvedl, že míra nezaměstnanosti mezi lidmi ve věku od 16 do 24 let dosáhla v květnu 20,8 procenta, zatímco v dubnu byla na 20,4 procenta. Univerzity byly dříve záležitostí elit, v posledním desetiletí ale zájem o studium v Číně výrazně vzrostl, protože mnoho mladých lidí považuje univerzitní diplom za nutnost k získání dobrého zaměstnání na silně konkurenčním čínském pracovním trhu.

V době pandemie covidu-19 se navíc řada mladých lidí rozhodla pokračovat ve vzdělání, než aby se snažila získat práci v situaci, kdy byla většina ekonomiky paralyzovaná extrémně přísnými protikoronavirovými opatřeními.

Teď ale mnozí studenti dávají najevo, že studium bylo jen ztrátou času. Jeden z přispěvatelů na sociální síti Douyin napsal, že se mu pochmurné absolventské snímky líbí, "protože odpovídají jeho stavu mezi životem a smrtí".

Mnohé z fotografií připomínají čínský fenomén poslední doby označovaný jako tchang-pching. Vyjadřuje tichou rezignaci části mladých lidí, kteří se odmítají zapojit do boje o úspěch v extrémně konkurenčním prostředí čínské společnosti, nekoupí si dům ani auto, nevstoupí do manželství a zvolí pasivnější, méně finančně náročný životní styl.

Někteří absolventi čínských univerzit místo publikování depresivních snímků nabízejí své akademické dovednosti na ulici. Jeden z absolventů Londýnské ekonomické školy v Pekingu zveřejnil fotografii, na níž stojí s tabulkou vyrobenou z kartonu a nabízí kolemjdoucím konzultace na témata jako: rusko-ukrajinský konflikt, teorie modernizace, populismus či identitární politika.