Londýn - Odchod Británie z Evropské unie při zachování průchodnosti hranice mezi Severním Irskem a Irskem je pouhou fantazií. Britský deník The Guardian tak dnes komentuje soustředění premiérky Theresy Mayové na jednání o takzvané irské pojistce, která se týká irsko-severoirské hranice a kvůli které Dolní sněmovna minulý týden odmítla připravenou rozvodovou dohodu s EU. Podle britských médií premiérka ve svém "plánu B" prezentovaném v pondělí v parlamentu nepřinesla mnoho nového. List Financial Times však soudí, že ministerská předsedkyně nyní může získat parlamentní většinu na svou stranu. Britský tisk rovněž vyzdvihuje varování Mayové, že druhé referendum o vztahu s evropským blokem by vedlo k projevům občanské nespokojenosti.

Takzvaná irská pojistka obsažená v připravené dohodě o podmínkách odchodu Británie z Evropské unie má zabránit obnovení hraničních kontrol mezi Irskem a Severním Irskem v případě, že Londýn a Brusel se během přechodného období nedohodnou na jiném řešení. Odpůrci pojistky namítají, že tímto způsobem by Británie de facto zůstala ve stejném celním prostoru s unií.

"Místo toho, aby se vracela k irské hranici, měla by premiérka otevřít debatu přesahující menšinu nekompromisních toryů," napsal The Guardian v redakčním komentáři. Irskou pojistku Mayové přirovnal levicově orientovaný list ke zdi na hranici s Mexikem Donalda Trumpa. "Je to úpění moci mařené nesmiřitelnou opozicí v demokratickém shromáždění," napsal deník k brexitovému patu.

"Nemůžete mít celní unii a ne unii. Ale Mayová zjevně věří tomu, že může přesvědčit svou stále chatrnější koalici o opaku. Tentokrát má spíše hodiny než dny na to, aby to dokázala," poznamenal The Guardian.

Další listy vyzdvihují možnost uskutečnění druhého referenda o brexitu, což prosazuje lídr labouristické opozice Jeremy Corbyn. "Pokud většina referendum podpoří, parlament by mohl Theresu Mayovou přinutit k uskutečnění nového urychleného veřejného hlasování, které by mohlo vést ke zvrácení brexitu," poznamenal The Daily Telegraph.

Mayová přitom poslance varovala, že nové referendum by "poškodilo sociální soudržnost" a "podlomilo důvěru v demokracii", připomíná deník. Bulvární Daily Express se vrací k výrokům Mayové, že druhé referendum by mohlo vyvolat občanské nepokoje i rozpad Spojeného království.

Ekonomický deník Financial Times se domnívá, že zastánci brexitu mezi konzervativci i jejich spojenci ze severoirské Demokratické unionistické strany (DUP) nyní začínají pociťovat vážnost situace. "Někteří hledají důvody, proč raději podpořit dohodu Mayové, pokud dokáže vymoci více ústupků v Bruselu, než aby čelili pravděpodobnosti, že brexit bude odložen a možná zvrácen, která je tím větší, čím déle vzdorují," napsal Financial Times.

Londýnský deník The Times dnes tvrdí, že až 40 členů britské vlády je připraveno příští týden rezignovat, pokud konzervativním poslancům nebude umožněno svobodně hlasovat pro plán umožňující odklad brexitu s cílem znemožnit brexit bez dohody.