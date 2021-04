The Guardian: Jíst, spásat a zastřihovat, aneb zabrání zubři požárům?

Ilustrační foto - Do soukromé přírodní rezervace u Rokycan přijel 20. května 2020 samec zubra evropského, odchovaný v zoo v Táboře. Stokilometrovou cestu absolvoval bez sebemenších obtíží. Tříletý samec bude zatím asi dva týdny v aklimatizační hektarové ohradě. Pokud se ukáže, že přechod do nového domova zvládl bez obtíží, bude vypuštěn do velkého výběhu. ČTK/Chaloupka Miroslav