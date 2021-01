The Guardian: Jak se oblékat tak, abychom byli šťastní

Londýn - Šaty nejen dělají člověka, ale také by vás měly dělat šťastnými. Pokud ve svém oblečení nejste šťastní vy sami, pak chápete módu nesprávně. A nejde přitom o to, co diktuje styl nebo nové trendy. Jde o šaty, které vás udrží v suchu a v teple, nabídnou vám kapsy, abyste si měli kam uložit věci, a ve kterých se jednoduše budete cítit dobře, napsal zpravodajský server The Guardian.

Jedním ze způsobů, jak toho dosáhnout, je vzít si na pomoc vědu. V první řadě jde o barvy: studie naznačují, že žlutá, růžová a červená mají povznášející, energizující vliv na náladu, zatímco modrá uklidňuje.

Pravdou je, že ne všichni vědci se na tom shodnou a zjištěné údaje ze studií se dají interpretovat různými způsoby. Ale na druhou stranu je dost pravděpodobné, že během posledních devíti měsíců už jste sami přišli na to, která barva na vás tím či oním způsobem působí.

Zkušenost také napovídá, že nošením jasných barev projektujete do světa energii, která se k vám odráží zpátky. Jasně žlutý svetr na vás září nejen při pohledu do zrcadla, ale také z tváří a úsměvů lidí, kteří vás potkají.

Kvůli nucené izolaci uplynulého roku se mnoho z nás začalo cítit, jako by byli neviditelní za zdmi svých domovů. Obléknout si jasně červený plášť, až půjdete příště na procházku, může pomoci proti tomuto pocitu bojovat.

Ve dnech, kdy se život zdá být stejně šedivý a těžký jako obloha venku - vítej, ledne! - potvrzuje rituál ranního oblékání, že skutečně začal nový den. Proto není nejlepším startem do úspěšného dne obléknout si šaty, které jste večer hodili na zem cestou do postele - bez ohledu na to, jak lákavě to může vypadat.

Uvařte si čaj, pusťte rádio, a zatímco vám budou zprávy připomínat tu spoustu věcí, které nemáte pod kontrolou, buďte vděční, že si můžete vybrat svetr své oblíbené barvy nebo náušnice od kamarádky, které vám ji budou celý den připomínat.

Šaty, ve kterých se cítíme dobře, do jisté míry souvisejí se sebedůvěrou, ale zároveň i s pohodlím a spokojeností. Během koronavirové uzávěry jsme nezačali nosit tepláky, protože jsme líní jako vepř, ale proto, že jsme se museli přizpůsobit svému prostředí. Chodit mezi videokonferencemi po kuchyni v saku šitém na míru a úzké sukni, by jen zhoršilo nepohodlí nastalé situace.

V roce bez večírků či porad jsme se v oblékání přeorientovali k většímu pohodlí. Objevili jsme luxus uvolněných siluet a kvalitních tkanin, a nehodláme se jich vzdát. A nejde jen o kašmír, který krom radosti odjakživa sloužil nositeli i jako symbol postavení, ale také o hedvábí či bio-bavlnu.

Měkký svetr namísto kousavého vás může ukonejšit, i když si ho jen přehodíte přes ramena. Není to sice tak dobré jako objetí, ale každá drobnost pomůže.