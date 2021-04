The Guardian: Jak povzbudit k očkování? Vajíčky nebo mixérem?

Londýn - Na představě jehly zabodnuté do ramene není nic moc lákavého. A proto aby povzbudily obyvatele k očkování, přišly některé země s rozmanitými pobídkami. V jednom indickém městě je za očkování možné dostat zlatou ozdobu do nosu nebo tyčový mixér, zatímco v Číně na zodpovědné obyvatele čeká ne jedna, ale hned dvě krabičky vajec, napsal zpravodajský server The Guardian.

"Na těch vajíčkách nezáleží," řekla listu South China Morning Post obyvatelka Pekingu, které je přes 60 let. Do fronty na očkování se prý postavila proto, že ji k tomu úřady neustále vyzývaly, a ne proto, aby dostala bílkoviny zdarma.

V dalších částech čínské metropole mohou lidé získat nákupní kupóny a poukázky. Jiná čínská města přišla s nabídkou kuřecích křídel, papírových kapesníčků, mouky, finanční odměny a volného vstupu do parků - byť poslední zmíněnou odměnu obyvatelé kritizovali jako skrblickou.

V indickém městě Rádžkót ve státě Gudžarát se spojili zlatníci, kteří nabídli ženám za očkování zlatý piercing do nosu zdarma, zatímco mužům byl nabídnut ruční mixér, informoval list Hindustan Times.

Indičtí obchodníci v dalších částech země lidem rozdávali malé občerstvení, slevy na opravu aut, papírnické zboží, birjání, sladkosti a kuřecí pokrmy. Městská správa severní části Dillí naopak nabídla za očkování pětiprocentní slevu na dani.

Rusové za očkování mohli dostat zmrzlinu zdarma, zatímco někteří Izraelci dostali plechovku coly, alkoholické nebo nealkoholické pivo, pletený bochník chleba chala, pizzu, pečivo či šoulet - tradiční pokrm připravovaný obvykle o šabatu. Tři restaurace v Dubaji nabídly lidem za první dávku očkování desetiprocentní slevu z účtu - a 20 procent, pokud už mají obě.

Ve Spojených státech byly lidem nabídnuty koblihy s polevou, marihuana, pivo, žetony do arkádových her, zatavené plastové pouzdro na potvrzení o očkování, pražená kukuřice, peníze, počítačové hry zdarma či pronájem surfového prkna a šnorchlu, informoval Forbes. Řetězec Red Rooster nabídl zaměstnancům bonus 250 dolarů (asi 5400 korun) a dva placené dny volna.

V jiných částech světa se zdá, že lidem stačí jako odměna samotné vzrušení z toho, že se nechávají očkovat - například v hlavním městě Mexika, kde lidé čekající na vakcínu tančili za zvuků hudby.

A indonéské úřady věří, že lépe než odměna funguje trest. Lidem odmítajícím očkování hrozí pokuty anebo omezení sociálních dávek, napsala nadace Thompson Reuters Foundation.