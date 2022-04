The Guardian: Írán organizuje přepravu zbraní z Iráku do Ruska

Bagdád/Londýn - Rusko dostává z Iráku s pomocí Íránců vojenské vybavení pro boje na Ukrajině včetně granátometů a protitankových střel. Napsal to s odvoláním na blízkovýchodní tajné služby britský list The Guardian.

Dodávky obsahují kromě granátometů a protitankových střel i brazilský raketový odpalovací systém. Teherán daroval Rusku v Íránu vyráběnou mobilní raketovou jednotku Bávar-373 podobnou ruskému raketovému systému S-300, sdělil zdroj, který pomáhal organizovat převoz.

Podle listu The Guardian svědčí využívání nelegální sítě k přesunu zbraní o dramatické změně ruské strategie. Protiruské sankce Moskvu nutí spoléhat na Írán jako na spojence v Sýrii. Tento vývoj má významné důsledky na trasy a objem nelegálního obchodování se zbraněmi.

V Iráku působila od svržení bývalého prezidenta Saddáma Husajna v roce 2003 americká armáda, která poskytla iráckým kolegům výcvik i zbraně k obraně proti povstaleckým skupinám. Po téměř dvou desetiletích je Irák zaplavený zbraněmi a mnohé z nich skončily u Íránem podporovaných šíitských milicí, jež nesouhlasí s přítomností Američanů v Iráku. V roce 2016 byly oficiálně začleněny do irácké armády coby účastníci boje proti teroristickému Islámskému státu (IS). Tyto skupiny jsou známé razancí v bojích proti IS i brutalitou vůči sunnitským civilistům a jsou významnou složkou iráckých ozbrojených sil.

Granátomety RPG a protitankové rakety, jež měla ve výzbroji zastřešovací šíitská milice Hašd Šaabí, byly 26. března převezeny přes hranici do Íránu. Převzala je íránská armáda, aby je po moři přepravila do Ruska, citoval The Guardian velitele jednotky na hraničním přechodu.

Milice Hašd Šaabí také rozmontovala brazilský raketový odpalovací systém Astros II a jednotlivé díly 1. dubna poslala do Íránu. "Je nám jedno, kam se ty zbraně dostanou, protože je nyní nepotřebujeme. Cokoli, co je protiamerické, nám udělá radost," sdělil zdroj z Hašd Šaabí.

Tři lodě schopné převézt tento náklad, z nichž jedna plula pod íránskou a dvě pod ruskou vlajkou, pak přepluly Kaspické moře z íránského Bandar Anzalí do Astrachaně v deltě Volhy.

"Rusko teď na Ukrajině potřebuje rakety. K jejich přepravě je třeba odbornost, protože jsou křehké a mohou explodovat, ale když vám o to jde, dokážete to. Jejich přepravu nezachytí satelity, protože jsou ve velkých krabicích a běžných lodních kontejnerech," sdělil turecký odborník na lodní přepravu Yörük Işik.

Mohanad Hage Ali z blízkovýchodní sekce Carnegieho nadace řekl, že dodávky moderních zbraní mohou změnit vývoj bojů na Ukrajině. Hašd Šaabí mají pod kontrolou většinu irácko-íránského pohraničí, což přesuny zbraní usnadňuje.

"Jiné státy jako Čína přistupují ke zbrojní pomoci Rusku kvůli sankcím obezřetně. Írán si přeje, aby Rusko v tom konfliktu neprohrávalo. Destabilizace Putinova režimu by měla pro Írán významné důsledky, zejména v Sýrii, kde Damašek závisí na ruské letecké podpoře a Rusko dokáže odvracet přímý střet s Izraelem," sdělil Ali.

K sankcím uvalovaným na Rusko od 24. února, kdy začala invaze na Ukrajinu, patří zákaz vývozu zboží s obojím využitím - civilním i vojenským. Jde i o náhradní autodíly, určité druhy elektroniky a optických přístrojů. Podle ukrajinských zdrojů to zasahuje ruský průmysl a ruská továrna na obrněnou techniku i továrna na výrobu traktorů mají nedostatek dílů pro výrobu a opravu tanků.