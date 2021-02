The Guardian: Ceny meteoritů prudce rostou i díky celebritám

Londýn - Jsou doslova z jiného světa a jejich cena dosahuje astronomických výšin; lidé, kteří si na Zemi mohou dovolit cokoliv, nyní chtějí trochu vesmíru. Meteority přitahují pozornost sběratelů z řad celebrit, a ceny kamenů, které se před dopadem na naši planetu řítily stovky nebo dokonce tisíce let vesmírem, tak za poslední desetiletí vzrostly až desetkrát, píše list The Guardian.

S dražbou více než 70 nejpůsobivějších kdy nalezených meteoritů tento týden začala aukční síň Christie's a očekává se, že se prodají za miliony liber. V rámci aukce s názvem Deep Impact (Drtivý dopad) jsou k dostání meteority protkané drahokamy a další, které průlet atmosférou poznamenal natolik, že připomínají sochy švýcarského umělce Alberta Giacomettiho či jeho anglického vrstevníka Henryho Moorea.

Kus meteoritu, u kterého vědci potvrdili, že pochází z Měsíce, se může prodat za 180.000 až 250.000 liber (5,2 až 7,3 milionu korun). Některé další velké meteority se v posledních letech prodaly až za miliony liber.

"Každý se někdy podíval k noční obloze a tázal se sám sebe, co se tam skrývá," vysvětluje popularitu meteoritů přírodovědecký expert Christie's James Hyslop. "Líbí se všem od dětí po seniory. Na předmětech, které k nám spadly z nebes, je něco velmi unikátního," dodává odborník.

Největší soukromou sbírku meteoritů ohodnocenou na 5 milionů dolarů (zhruba 106 milionů korun) vlastní indický multimilionář Navín Džain. "Většina z těchto meteoritů je miliardy let stará. ... Představte si, že takovou prastarou součást sluneční soustavy držíte v rukou - je to úžasné," uvádí.

Džain, který v době před takzvanou internetovou bublinou vydělal miliardy v internetových společnostech, říká, že lidé jeho sbírku často odmítají brát vážně, jelikož je to "jenom kamení". "Ale když je vidíte pod mikroskopem, řeknete si 'páni, vždyť jsou to ve skutečnosti vesmírné drahokamy'," vysvětluje Džain. "Když v rukou držíte kus Měsíce, není to jen kus Měsíce - je to symbolika toho, kým lidé ve skutečnosti jsou, tedy objeviteli," dodává.

Říká se, že mezi další sběratele patří filmový režisér Steven Spielberg, herec Nicolas Cage, izraelský iluzionista Uri Geller či americký violoncellista Yo-Yo Ma. Elon Musk, nejbohatší člověk světa, spoluzakladatel americké automobilky Tesla a šéf vesmírné společnosti SpaceX, údajně také patří mezi nadšené sběratele, uvádí Hyslop.

Cassandra Hattonová, odbornice konkurenční aukční síně Sotheby's se domnívá, že meteority za svou popularitu vděčí i mladším zájemcům, kteří si myslí, že je "vážně super mít něco z vesmíru".

"Kupují je lidé okolo dvacítky, třicátníci a čtyřicátníci. (Meteority) se líbí všem a abyste jim rozuměli a inspirovali vás, nepotřebujete hluboké vědecké znalosti," uvádí Hattonová.

"Ať je vám 20 nebo 90, můžete se na ně podívat a říct si, že jsou opravdu skvělé, což se většině třeba u francouzských rukopisů ze 17. století nestane," podotýká.

Není však tak jednoduché docílit toho, aby byl nalezený kus kamene skutečně prohlášen za meteorit. "Můžete jej vidět spadnout z nebe a najít ho na zemi, ale není to meteorit, dokud ho nepošlete příslušné vědecké stanici, která ho prozkoumá," popisuje proces Hyslop.

Spousta takových nadějných meteoritů lidé posílají planetoložce a odbornici na vesmírné minerály Saře Russellové z Přírodopisného muzea v Londýně. Instituce má největší sbírku na světě, která čítá zhruba 5000 meteoritů.

Podle Russellové se bohužel téměř ze všech vzorků zaslaných k analýze vyklubou obyčejné kameny. "Miliony lidí si myslí, že našly meteorit, ale většina z nich je na omylu," uvádí. "Ale ty, které jsou doopravdy z planetek, jsou fascinující," dodává. "Zničily život, například ten meteorit, který vyhladil dinosaury. Ale také je díky nim na Zemi voda, planetu učinily obyvatelnou a nastartovaly život," uzavírá.