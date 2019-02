Londýn - "První film, co jsem viděl, když jsem jako kluk přijel do Londýna, byl Goldfinger, kde v roli Jamese Bonda zářil Sean Connery," vzpomíná na své první setkání s agentem 007 herec Pierce Brosnan v listu The Guardian.

"V Irsku jsem vyrůstal na filmech, jako byly muzikály Old Mother Riley a komedie Normana Wisdoma, takže jsem byl jako omráčený, když jsem viděl tu ženu pokrytou zlatou barvou. Nakonec jsem dostal autíčko s vystřelovací sedačkou, ale neměl jsem žádné aspirace být Jamesem Bondem. Postava, která mě doopravdy zaujala, byl Oddjob, Goldfingerův pomocník se smrtícím kloboukem," uvedl Brosnan.

"Původně mi nabídli roli 007 ve filmu Dech života. Už jsem nafotil všechny ty fotky v kultovní póze se zbraní, a spolu s mou teď už zesnulou manželkou jsme chystali přípitek lahví šampaňského, když mi zavolal můj agent a řekl: 'Padlo to.' Bylo to kvůli tomu, že jsem se nemohl vyvázat ze seriálu Remington Steele. Tu roli nakonec dostal Timothy Dalton," dodal.

"V polovině 90. let bondovská franšíza na šest let usnula kvůli sporům o práva. Slyšel jsem zvěsti, že ta role je k mání, ale ignoroval jsem je, protože jsem se nechtěl znova dostat do toho víru emocí. A pak jsem se sešel s producenty Albertem a Barbarou Broccoliovými - a o týden později mi zavolali a řekli: 'Máš to'."

"Skeptici hned vyrukovali v plné polní. Měli pocit, že svět nepotřebuje dalšího Jamese Bonda," dodal Brosnan. "Takže to byla ohromná výzva. Nechtěl jsem kopírovat ani Seana, ani Rogera (Moora). Nakonec jsem si vzal od každého z nich něco a vnesl to do role. Klonil jsem se spíš k Seanovi, ale nemohl jsem ignorovat Rogera, protože Zlaté oko bylo v tom trochu zlehčujícím stylu, na který si lidé zvykli."

Brosnan ale připouští, že točit Bonda nebylo snadné - fyzicky ani emočně. "Měl jsem tam hodně bojových sekvencí. Na můj souboj v koupelně s herečkou Famke Janssenovou, která hrála Xenii Onatoppovou, nám vytvořili vypolštářovanou celu, takže jsme se do toho mohli opřít naplno. Nejnáročnější ale byl souboj se Seanem Beanem na žebříku nad obřím radioteleskopem."

"Ovšem být Bondem bylo stejně náročné psychicky jako fyzicky. Musíte opanovat scénu. Jdete do toho, abyste vyhráli - od začátku až do konce. To, že mělo Zlaté oko úspěch, byla velká úleva. Na pozornost jsem byl připravený - a byla to skvělá ironie, hrát jako Ir britskou kulturní ikonu. V duchu jsem se tomu dost smál," dodal Brosnan.

"Pracovat s novým Bondem je vzrušující," uvedl režisér Martin Campbell. "Producenti prověřovali i další lidi - jen pro každý případ. Myslím, že mezi nimi byl Mel Gibson a Ralph Fiennes. Ale bylo jasné, že Pierce je ten pravý. Líp vypadajícího Bonda jsme najít nemohli. Stačilo mu navléknout smoking a bylo hotovo."

"Rozpočet byl 55 milionů dolarů, což je na dnešní poměry směšně nízká částka. Myslím, že studio United Artists mělo pochybnosti, jak budou diváci reagovat po tak dlouhé pauze od poslední bondovky. Tisk se ptal, jestli má Bond pořád ještě své místo. Rozhodli jsme se s tím vypořádat, a tak jsme představili Judi Denchovou, která v roli eM označila Bonda za sexistického, misogynního dinosaura," vzpomíná režisér.

"Také dívky byly velmi nezávislé. Moc se mi líbila Famke Janssenová jako v orgasmu stehny drtivě škrtící Xenia Onatoppová. Z hlediska akce jsme přemýšleli nad tím, jaká akce se v něm ještě neobjevila - to bylo po 16 filmech dost těžké," přiznává režisér.

"Bungee jumping z přehrady na začátku filmu byl můj nápad. Použili jsme přehradu Contra ve Švýcarsku, která je zatraceně děsivá. Nebyl v tom žádný digitální trik - kaskadér Wayne Michaels prostě skočil z výšky 213 metrů. Při odpočítávání se Wayne na jeřábu pokřižoval. A pak to dal na první dobrou. Hádám, že se mu to nechtělo opakovat."