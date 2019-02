Londýn - Někteří z nás jako by byli předem naprogramováni za všech okolností hledat světlejší stránku věcí, zatímco jiní se soustřeďují především na problémy. Ovšem který pohled na svět je vhodnější - ten optimistický nebo ten pesimistický? A je v našich silách ho změnit?

Jak napsal list The Daily Telegraph, podle mínění některých nás lépe chrání, pokud jsme připraveni na nejhorší. Navzdory tomu by se ale většina lidí raději cítila šťastně než mizerně - i kdyby se věci měly později zvrtnout. A co víc, důkazy naznačují, že optimismus s sebou nese značné zdravotní výhody.

Hanne Rasmussenová z Kansaské univerzity provedla analýzu 83 studií, které se zaměřily na spojení mezi optimismem a fyzickým zdravím. Zjistila, že optimistický postoj je významným indikátorem lepšího výsledku u kardiovaskulárních chorob, rakoviny, funkce imunitního systému, snášení bolesti, problémů spojených s těhotenstvím - a dokonce i celkovým přežitím.

Optimistický postoj může také posílit vztahy. Sanjay Srivastava a jeho kolegové z Oregonské univerzity se dotazovali manželských a partnerských párů. Zjistili, že i v páru, kde je jen jeden optimista, jsou oba se vztahem spokojenější.

Pokud je tomu tak, pak proč jsou optimisty jen někteří z nás? Je to dané geneticky - jako něco, co buď máme nebo nemáme - anebo je to něco, co se můžeme naučit?

Genetika rozhodně hraje svou roli, jak potvrdil například výzkum Elaine Foxové a jejích kolegů z Essexské univerzity, nebo výzkum Shelley Taylorové z Kalifornské univerzity v Los Angeles. Ovšem vědci zapojení do obou studií zdůraznili, že geny jsou za optimismus nebo pesimismus odpovědné jen částečně - a každý, kdo je odhodlaný vidět raději sklenici napůl plnou než prázdnou, se to může naučit.

Jak? Rozšiřte pole možností. Kdykoli se přistihnete, že očekáváte katastrofu, zarazte se. To je jen jedna možnost. Představte si dvě další možnosti, jak všechno může dopadnout - jednu s neutrálním a jednu s pozitivním následkem. Tomu se říká "pozitivní změna rámce".

Procvičujte vnímavost, tedy schopnost záměrně věnovat pozornost tomu, co se děje v přítomném okamžiku, aniž byste řešili minulost nebo se stresovali z budoucnosti.

Richard Davidson a jeho kolegové na Wisconsinské univerzitě nabídli 25 účastníkům osmitýdenní kurz vnímavosti. Pak jim a 16 kontrolním účastníkům dali injekci vakcíny proti chřipce. Ti, kdo prošli kurzem vnímavosti, vykazovali zvýšenou aktivaci v levé přední části mozku, která je spojená s pozitivním efektem. Tato skupina také měla silnější imunitní reakci na vakcínu.

Choďte spát v dobré náladě. To, na co myslíme před usnutím, si s největší pravděpodobností zapamatujeme. A proto si dejte na noční stolek notes a než zhasnete lampičku, zapište si tři nejpříjemnější okamžiky z celého dne - a poznamenejte si taky něco, na co se další den těšíte.

Představujte si své nejlepší já. Yvo Meevissen a jeho kolegové z Maastrichtské univerzity vyzvali účastníky studie, aby si každý večer pět minut před spaním představovali co nejlepší podobu své osobnosti, a další, aby mysleli jednoduše na své každodenní aktivity. Po dvou týdnech hlásili účastníci z první skupiny podstatné zvýšení svého optimismu.