Těžký los, řekl o Dunajské Stredě jablonecký trenér Rada

Jablonec nad Nisou - Trenér jabloneckých fotbalistů Petr Rada považuje Dunajskou Stredu, kterou jeho týmu přisoudil dnešní los do 2. předkola Evropské ligy, za silného a těžkého soupeře. Kapitán Tomáš Hübschman věří, že Severočeši v prestižním souboji bývalých federálních partnerů dopadnou lépe než v minulé sezoně, kdy ve stejné fázi vypadli s arménským outsiderem Pjunikem Jerevan.

Jablonečtí byli před losem nasazeni a po rozdělení účastníků mohli dostat jednoho soupeře z trojice Dunajská Streda, Gliwice a Osijek. Kvůli koronavirové pandemii se hraje jen na jedno utkání. "Čekal jsem, že budeme hrát doma. Je to alespoň blíž, ale je to těžké. Je to silný mančaft, jsou nahoře v tabulce. Těžký zápas nás čeká," řekl pro klubový web kouč Rada.

Dunajská Streda v minulé sezoně slovenské ligy obsadila třetí místo a v aktuálním ročníku je po pěti kolech bez ztráty bodu první. V 1. předkole Evropské ligy vyřadila Hafnarfjördur po vítězství 2:0 na Islandu. V Dunajské Stredě chytá český brankář Martin Jedlička.

"Tým je silný, postoupili z prvního předkola. Bude to těžké i kvůli tomu, že se hraje na jeden zápas. Musíme si posbírat informace o soupeři a dobře se na to připravit," konstatoval Rada.

"Těžko se takhle odhaduje v nové sezoně, jak na tom kdo je. Změnilo se pár hráčů a obraz mužstev může být trochu jiný, než když se končilo v minulé sezoně. Takhle z voleje neřeknu, jak to bude vypadat na hřišti. Budeme se prát o to, abychom postoupili a nedopadli tak jako v minulé sezoně," doplnil Hübschman.

Uvítal, že když už Severočeši musejí hrát venku, nebude je čekat příliš daleká cesta. Vloni kvůli problémům s dopravcem nakonec letěli vládním speciálem a dorazili do Arménie se zpožděním.

"Všichni soupeři byli přijatelní, co se týče cestování. To udělala UEFA dobře, že nemusíme v téhle době cestovat bůhvíjak daleko," pochválil Hübschman rozdělení týmů do skupin.