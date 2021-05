Těžko jsme hledali cestu, uznal Pešán po vydřené výhře

Praha - Čeští hokejisté porazili Slovensko 2:0 a udrželi neporazitelnost v přípravě na mistrovství světa. Trenér Filip Pešán si ale dobře uvědomoval, že výkon nebyl zejména v první polovině zápasu ideální. Češi dobře hrajícího soupeře zlomili až v závěru třetí třetiny, kdy se dvakrát střelecky prosadili.

"Odehráli jsme velmi složité utkání. Soupeř byl pohyblivější, důraznější v osobních soubojích. Kvůli tomu, že jsme nedokázali vyhrávat kotouče v osobních soubojích, jsme byli všude systémově o krok pozdě a měli jsme velmi složitou cestu ke konečnému výsledku," řekl Pešán novinářům v on-line rozhovoru.

Bezbrankový stav se změnil až v 54. minutě, kdy se po rychlém protiútoku a přečíslení dva na jednoho prosadil Rudolf Červený. "Až od poloviny třetí třetiny jsme začali trošičku připomínat tým, který bychom chtěli být. Tam jsme Slováky přehrávali a třetí třetina patřila nám, díky tomu jsme utkání nakonec zvládli," uvedl Pešán.

Slováci v přípravě na MS vyhráli pět ze šesti zápasů a i v Praze se prezentovali sympatickým výkonem. "Nepřekvapili nás. Věděli jsme, že přivezli mladý a bruslivý tým. I hráči z extraligy, kteří v týmu jsou, disponují velkou rychlostí. A na tak malém hřišti, jaké je v O2 areně, je rychlost důležitý atribut na to zatopit soupeři. Chtěli jsme se na to připravit, ale dlouho se nám to nedařilo," uznal třiačtyřicetiletý kouč.

Sestava českého týmu se v přípravě stále upravuje, dnes do hry poprvé zasáhli hokejisté Třince a Liberce. V nesehranosti ale podle Pešána problém nebyl. "Finalisté byli paradoxně naše nejlepší lajna. Nevymlouváme se na to, že se tým neustále doplňuje. To se děje i u všech soupeřů. Spíše nevím, zda se trošku nepodepisuje dlouhodobá společná příprava, přes měsíc dlouhá, na aktivitě hráčů. Myslím si, že už toho mají plné zuby a my se teď snažíme zvolnit," přiznal Pešán.

Velmi dobrý výkon podal brankář Roman Will, který udržel potřetí v kariéře v reprezentaci čisté konto a udělal další krok k nominaci na šampionát. "Určitě si řekl o nominaci a říká si o ní každý den v tréninku. Stejně jako spousta dalších hráčů. Rozhodně to není tak, že by tahle nula rozhodla, že se Roman Will stane jedním z trojice brankářů, kteří pojedou na mistrovství světa. Odchytal ale velmi dobrý zápas a udělal k závěrečné nominaci výrazný krok," řekl Pešán.

Češi nastoupí proti Slovensku znovu v pátek a již nyní je jasné, že se do hry dostanou další členové kádru, kteří dnes utkání sledovali jen z tribuny. Opět volno dostane jen Tomáš Zohorna, který ještě doléčuje menší zdravotní problémy. Premiéra v brance čeká Petra Kváču. "Všechny další hráče, kteří byli mimo sestavu, nasadím," dodal reprezentační kouč.