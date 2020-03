Těžká doba otvírá podle faráře prostor pro lepší stránky společnosti

Bartošovice v Orlických horách (Rychnovsko) - Nouzový stav vyhlášený v ČR kvůli nákaze koronaviru, omezení, jež mají epidemii zmírnit a vše, co z toho plyne, umožnilo většině lidí nedobrovolně nahlédnout do světa handicapovaných. V této mimořádné době nastal i čas tříbení charakterů a odhalování skrytého, řekl v rozhovoru pro ČTK katolický kněz Josef Suchár z občanského spolku Sdružení Neratov. Spolek se od počátku 90. let snaží oživit stejnojmennou vysídlenou osadu s barokním kostelem známým prosklenou střechou.

"Nabývají na aktuálnosti tři základní věty neratovského poselství, a to: Nikdy není pozdě začít opravovat to, co je rozbité, nikdo není zbytečný a za třetí, každý z nás může konat dobro, kterému věří," řekl ČTK Suchár.

Také Neratovští se připojili v době nedostatku ochranných pomůcek k těm, kteří šijí roušky. Iniciativu v Neratově koordinuje místní chráněná dílna Kopeček.

"Situace, která s epidemií koronaviru nastala, umožnila vstoupit do světa různých omezení a alespoň na chvíli zažíváme to, čemu jsou vystaveni naši bližní s handicapem celé roky. Je čas prozření, kdo je kdo, přítel, hrdina, zbabělec, populista, ignorant či i natvrdo řečeno zločinec," řekl duchovní.

Lidé podle něj stojí před zkouškou, kterou připravil neviditelný organismus. Ve hře není jen zdraví, ale také demokracie, mezilidské vztahy nebo slušnost. Dokonce často kritizovaný virtuální svět sociálních sítí může nyní přispět k uchování plnosti kontaktů reálného života. "Je čas být pokorný, neboť z pokory vyrůstá hrdinství. Je čas výzvy každému z nás, aby se izolace nestala samotou, kdy se poslušnost nestane alibismem, kdy se vedení nestane diktaturou, kdy ochrana zdraví nezabije život ducha," nastínil Suchár.

Lidé zažívají nedobrovolný půst od společnosti, dává jim ovšem příležitost lépe pochopit význam podání ruky nebo třeba objetí. "Je čas boje s pohodlím, poraženectvím, sobectvím i touhou hodit to na někoho. Nenadávejme na to, co nesmíme, ale hledejme, co můžeme, naučme se vidět a přijímat pomoc a být za ni vděčný," sdělil ČTK Suchár.

Lidé by podle něj měli odmítnout myšlenku, že koronavirus ovládl svět a nelze s tím nic dělat. "To je lež, strach je past. Je čas víry v sílu i těch nepatrných skutků dobra, protože ony proráží temnoty bezmoci a jsou poselstvím naděje. Je čas pochopit, že největší akt lásky není žít pro lidi, ale s nimi," dodal.

Občanské sdružení pomáhá zdravotně postiženým včetně lidí s lehkým a středně těžkým mentálním postižením. Sdružení má více než 200 zaměstnanců, většinu tvoří lidé s různým handicapem.