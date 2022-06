Těžiště investic PPF by mělo být v Evropě, chce rozvíjet Air Bank, řekl Šmejc

Praha - Těžiště investic skupiny PPF by nyní mělo být v Evropě, v Asii chce skupina hledat partnery. Ucelenou investiční strategii bude PPF schopná definovat v září. Novinářům to řekl nový ředitel PPF Jiří Šmejc. Po zrušení spojení Moneta Money Bank s bankovní částí PPF chce skupina dále rozvíjet Air Bank, uvedl. Šmejc také řekl, že je ochotnější se při obchodních příležitostech spojit s partnery, než býval zesnulý zakladatel PPF Petr Kellner. Do čela skupiny Šmejc nastoupil v polovině června.

PPF pokračuje v prodeji aktiv v Rusku. Prodej majoritního podílu v ruské Home Credit & Finance Bank by skupina měla dokončit do konce června, řekl Šmejc. V Číně se podle něj PPF snaží najít najít strategického partnera, který by v čínském Home Creditu získal majoritu a poté firmu zcela ovládl. Zpětně viděno chybou bylo, že se v roce 2017 PPF nepodařilo čínský Home Credit prodat, podotkl Šmejc. Vizí PPF bylo vytvořit firmu s hodnotou deset miliard dolarů (zhruba 235 miliard Kč), což se podle Šmejce nepodařilo kvůli strukturálním změnám v čínské ekonomice i pandemii koronaviru.

Na trzích v jihovýchodní Asii je podnikání obtížné bez bankovní licence a získávání financování. "Všude, kde nemáme bankovní licenci, chceme dlouhodobě získat partnera," upozornil Šmejc. PPF se baví s konkrétními hráči, žádný obchod zatím neuzavřela. Bankovní licenci má nyní pouze v Kazachstánu.

PPF má investice na Balkáně, Šmejc by rád udělal obchody také v západní Evropě, řekl. Jejich hodnota bude podle něj přesahovat miliardu eur (zhruba 24,7 miliardy Kč). Mohlo by jít o průmyslové podniky nebo finanční služby. Šmejc v této souvislosti připomněl, že ho mrzelo rozhodnutí zastavit projekt nové verze Air Bank pro Německo. Nevyloučil oživení nějakého podobného projektu. Na akviziční příležitosti se PPF podle Šmejce dívá také v telekomunikacích. Tam by šlo ale spíše o spojení s dalším finančním či investičním partnerem.

Kroky PPF po smrti jejího zakladatele pouze potvrzují směřování skupiny směrem na Západ, uvedl analytik Purple Trading Petr Lajsek. "Vzhledem k aktuálnímu geopolitickému napětí, které je způsobené vpádem Ruska na Ukrajinu, se podle něj není čemu divit. Čínský trh je velkou neznámou vzhledem k neutichající situaci kolem koronaviru," podotkl.

S balíkem akcií, které drží PPF v Monetě, zatím skupina nebude podle Šmejce dělat prudké pohyby. "Nic nás netlačí, abychom dělali rychlé rozhodnutí," řekl. Nemyslí si, že by PPF měla odlišný pohled na rozvoj Monety, než jaký má skupina J&T, která v bance nedávno získala balík akcií. Samotná Air Bank je dále schopná ve všech ohledech výrazně růst, uvedl Šmejc.

Svým přístupem k Monetě PPF nepřímo vyjadřuje, že za svůj podíl v bance očekává atraktivnější částku, řekl ČTK analytik společnosti Cyrrus Tomáš Pfeiler. Investory podle něj potěšilo, že skupina přemítá nad více možnostmi, jak s podílem naložit, jako je výměna za jiné aktivum nebo fúze s jiným peněžním ústavem. "Za posilováním akcií Monety v posledních dnech mohou být i nákupní akce jiných hráčů se silnou přítomností v akcionářské struktuře banky," dodal.

Vize směřování PPF není nyní podle Šmejce zásadně jiná od té, s níž skupinu vedl Kellner, který zemřel loni v březnu. Kellner by nyní také preferoval investice v evropském regionu, řekl Šmejc. V Česku podle něj není mnoho investorů, se kterými by se PPF vzhledem k velikosti mohla spojovat, spíše by tak šlo o západní hráče. PPF historicky dobře fungovala s Danielem Křetínským a na tom není co měnit, poznamenal.

Primárnímu úpisu akcií se PPF podle Šmejce nebrání, v této době se ale nic aktuálního nepřipravuje. "Situaci na kapitálových trzích vnímám jako příležitost, která akorát ještě nepřišla. Bude ještě hůř," odhadl v souvislosti s aktuálním propadem světových akcií. Spíš pesimista je Šmejc také v otázce makroekonomické situace, vysoká inflace podle něj brzy neskončí.

Investiční skupina PPF podniká ve 25 zemích v Evropě, Asii a Severní Americe. Investuje do finančních služeb, telekomunikací, médií, biotechnologií, nemovitostí či strojírenství. Do skupiny patří spolu se splátkovou společností Home Credit a Air Bank také telekomunikační firmy Cetin a O2, mediální společnost Central European Media Enterprises (CME), nemovitostní skupina PPF Real Estate Holding, strojírenská Škoda Group nebo provozovatel mýta v ČR CzechToll.