Orlová (Karvinsko) - Těžební společnost OKD dnes ukončí těžbu černého uhlí v Dole Lazy v Orlové na Karvinsku. Z dolu horníci vyvezou poslední naložený vozík. Většina z více než 300 lidí, kteří tam ještě pracují, přejde na další šachty na Karvinsku. Okolo stovky zaměstnanců na Dole Lazy zůstane a bude pracovat na jeho útlumu a likvidaci.

Společnost OKD už z dolu vydobyla všechny ekonomicky rentabilní zásoby uhlí. Pod zemí tam sice ještě černé uhlí je, ovšem aby ho mohla firma dobývat, musela by otevřít nové sloje pod současným nejhlubším patrem. To by si ale vyžádalo mnohamiliardové náklady, které se společnosti nevyplatí.

Uhlí se v dole začalo těžit v roce 1892. Jmenoval se tehdy Nová jáma a byl ve své době největší a nejmodernější, jeho kapacita byla 500.000 tun vytěženého uhlí ročně. V roce 1950 byl přejmenován na Důl Antonín Zápotocký a v roce 1991 na Důl Lazy. Celkem se v něm za téměř 130 let vytěžilo skoro 146 milionů tun uhlí.

Po zavření Dolu Lazy bude OKD těžit na Karvinsku ještě ve čtyřech šachtách: Darkov, ČSA, ČSM-Sever a ČSM-Jih. Postupný útlum čeká i ostatní doly, ale harmonogram jejich dalšího zavírání ještě není znám.

Těžební společnost OKD je jediným producentem černého uhlí v Česku. Její loňská produkce činila 4,62 milionu tun. Majitelem společnosti je od loňska prostřednictvím podniku Prisko stát. I s pracovníky dodavatelských firem nyní v dolech na Karvinsku pracuje zhruba 8500 lidí.

vpl hj