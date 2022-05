Těžba ropy v Rusku v dubnu klesla o devět procent, nejvíce od rozpadu SSSR

Vídeň - Těžba ropy v Rusku v dubnu ve srovnání s předchozím měsícem klesla téměř o devět procent, zejména kvůli dopadu sankcí, které západní země uvalily na Moskvu za její invazi na Ukrajinu. Pokles těžby je přitom nejvyšší od rozpadu Sovětského svazu na začátku 90. let. Uvedla to dnes agentura Reuters, která se s odvolává na údaje skupiny OPEC+, zahrnující Organizaci zemí vyvážejících ropu (OPEC) a její spojence v čele s Ruskem. Těžba celé skupiny OPEC+ pak byla v dubnu o 2,6 milionu barelů nižší, než stanovuje její dohoda o těžbě.

Rusko v dubnu podle zprávy vytěžilo 9,16 milionu barelů denně. To bylo o 860.000 barelů denně méně než v březnu a téměř 1,2 milionu barelů pod těžbou Saúdské Arábie, největšího producenta kartelu OPEC. Rusko také těžilo o 1,28 milionu barelů denně méně, než mu umožňuje dohoda OPEC+.

Navzdory nižší těžbě a prodeji suroviny se slevou růst cen z poslední doby zvýšil příjmy Moskvy z těžby ropy a zemního plynu v dubnu na 1,81 bilionu rublů (648,3 miliardy Kč), uvedlo ruské ministerstvo financí. Za první tři měsíce roku příjmy z prodeje ropy a plynu činily 2,97 bilionu rublů.

Evropská unie jedná o ropném embargu na Rusko. Jednání ale tento týden ztroskotala kvůli vetu Maďarska, které je na dovozu ruské ropy silně závislé. Zákaz, který Evropská komise (EK) navrhla na začátku května, by byl zatím nejtvrdší sankcí vůči Rusku za jeho invazi na Ukrajinu, zahrnuje ale výjimky pro státy EU, které jsou na ruské ropě nejvíce závislé. Rusko mezitím kvůli sankcím zvýšilo prodej ropy do Číny a do Indie.

Agentura Reuters s odvoláním na dokumenty ruského ministerstva hospodářství uvedla, že Moskva očekává, že by kvůli sankcím mohla v letošním roce zaznamenat pokles těžby ropy až o 17 procent.

Celý kartel OPEC+ v dubnu plnil dohodu o snížení těžby na 220 procent a v březnu na 157 procent. To znamená, že v obou měsících těžil ještě méně ropy, než mu dohoda umožňovala. Někteří těžaři mají nadále problém udržet tempo se zvyšováním cílů těžby. Zejména Angola a Nigérie se potýkají s výpadky produkce a s omezenými prostředky na investice.

Skupina OPEC+ se předloni v dubnu dohodla na snížení těžby o rekordních 9,7 milionu barelů denně. Reagovala tak na prudký pokles poptávky po ropě a následný cenový propad v důsledku pandemie nemoci covid-19. Ve druhé polovině roku 2020 ale skupina začala omezení těžby postupně zmírňovat a loni v červenci se dohodla, že bude každý měsíc zvyšovat denní produkci o 400.000 barelů. Po revizi základní úrovně produkce se tento objem zvýšil na 432.000 barelů. Skupina se na celosvětové těžbě ropy podílí více než 40 procenty.