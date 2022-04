Stonava (Karvinsko) - Těžba černého uhlí na Karvinsku bude pokračovat do druhého kvartálu roku 2023. Schválilo to představenstvo OKD. Podle původních plánů měla těžba skončit letos. Vedení OKD zároveň zpracuje analýzu dalšího možného prodloužení těžby do roku 2025. Po dnešním jednání to novinářům ve Stonavě na Karvinsku řekli zástupci OKD a ministerstva financí.

"Požádali jsme jako ministerstvo financí představenstvo a dozorčí radu, aby zpracovaly analýzu možného pokračování těžby v dalších letech do roku 2025," řekl náměstek ministra financí Roman Binder. Souvisí to podle něj se zajištěním energetické bezpečnosti státu, zejména po invazi Ruska na Ukrajinu. Na jednání měl původně přijet ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS), má ale covid-19 a je v izolaci.

"Vnímáme, že otázka zajištění energetické bezpečnosti je velmi důležitá, takže jsme požádali orgány společnosti, aby daly dohromady analýzu, která by přesně zmapovala tyhlety věci, jestli vůbec to pokračování je možné, a dále se potom touto otázkou budeme zabývat," řekl Binder.

Roman Sikora, který je předsedou představenstva OKD od minulého týdne, řekl, že jeho jednoznačným zadáním je posoudit všechny parametry a všechny možnosti dalšího pokračování těžby do roku 2025. "Na mimořádném představenstvu jsme v pátek schválili variantu pokračování těžby do druhého kvartálu 2023. Myslím si, že to je poměrně pozitivní zpráva pro tento region. Analýza, kterou budeme provádět a kterou posléze představíme jedinému akcionáři a hlavnímu majiteli, kterým je ministerstvo financí, nám potom určí další směr jak s OKD nakládat v budoucnu," řekl Sikora.

Mluvčí OKD Naďa Chattová uvedla, že letos plánuje OKD vytěžit zhruba 1,3 milionu tun uhlí, v první polovině příštího roku pak dalších 450.000 tun. Přípravy důlních pracovišť pro rok 2023 začaly v těchto dnech.

"Energetické uhlí máme prodáno na celý rok 2022, u koksovatelného jsou smlouvy o prodeji uzavřeny pro první polovinu letošního roku. V tuto chvíli jedou naplno tři poruby, postupně během letošního roku jich bude v provozu až pět. V roce 2023 plánujeme celkem čtyři poruby," uvedl Sikora.

Nejvíc uhlí, které nyní OKD vytěží, zůstává v Česku, další míří k odběratelům z okolních zemí. "V případě možného dalšího prodloužení těžby by OKD muselo s přípravami začít nejpozději letos v červenci," uvedla Chattová.

Sikora řekl, že parametrů, které se musí posoudit, je opravdu hodně. "Je to současná cena uhlí, která nemusí v cílovém roce být na takové úrovni, jako je dnes. Je to mezinárodní politická situace, která nahrává, nebo taky nenahrává konkurenčním dodavatelům na území České republiky v oblasti koksovatelného a energetického uhlí. Jsou to zaměstnanci nepochybně a je to celá řada ať už báňsko-geologických, ale především ekonomických vlivů," řekl předseda představenstva.

Analýzu by podle něj vedení OKD chtělo mít na stole v řádu týdnů. "Vidím to na konec června," řekl Sikora. Prioritním cílem je podle něj určit budoucnost lokalit Sever a Jih Dolu ČSM. Posouzení případného obnovení těžby v některém z dolů, kde už těžba skončila a které přešly pod státní podnik Diamo, ale bude rovněž předmětem analýzy.

Novým předsedou dozorčí rady OKD se stal rektor Slezské univerzity Pavel Tuleja. "Mým profesním zaměřením je ekonomie, jsem ekonom, a tady si myslím, že je jeden velký a zajímavý ekonomický problém, který je zapotřebí vyřešit," řekl Tuleja.

OKD je jediným producentem černého uhlí v Česku. Těžbu postupně ukončuje, protože se dlouhodobě nevyplácela. Firma těží už jen v Dole ČSM. V OKD pracuje přibližně 3300 lidí. Vlastníkem firmy je prostřednictvím společnosti Prisko stát.

Těžební firma má v současné chvíli zhruba 2650 vlastních zaměstnanců a 650 dodavatelských pracovníků. "Prodloužení těžby do druhé poloviny příštího roku znamená prodloužení pracovní činnosti a dodavatelských smluv pro stávající kolektivy příprav a rubání. Žádné nové kolektivy v tuto chvíli OKD vytvářet nebude," uvedla Chattová.