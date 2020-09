Testy ze slin umožní zvýšit kapacitu a snížit cenu, řekl Prymula

Praha - Kapacita testování na koronavirus by se do 15. října mohla zvýšit zhruba dvojnásobně na 40.000 testů denně. Během několika týdnů by se totiž na trh měly dostat nové rychlotesty ze slin, tzv. Lamp-testy, které rozšíří dosavadní škálu. V pořadu České televize Otázky Václava Moravce to dnes řekl vládní zmocněnec pro výzkum ve zdravotnictví Roman Prymula. V současné době se v Česku denně provede zhruba 18.500 testů. Se zapojením akademické sféry je možné se nyní dostat na kapacitu testování 20.000 testů za den, uvedl.

Nákaza se nyní v ČR zjišťuje výtěrem z nosohltanu. V říjnu by v Česku měly být k dispozici testy ze slin, u kterých by měl být výsledek znám za přibližně 45 minut. Nyní mají lidé výsledek do 48 hodin. Testy ze slin se dlouho používají u jiných nákaz.

Nové testy mohou být podle Prymuly také výrazně levnější. U současného testu ministerstvo zdravotnictví stanovilo maximální cenu 1674 korun a 82 korun za odběr. "Je naprosto žádoucí, aby ty testy cenově spadly dolů. Teď bude skutečně unikátní příležitost během října, aby se to povedlo," řekl Prymula. LAMP-testy by mohly být o polovinu levnější, k dispozici by měly být i další testy za nižší cenu, než je současná.

O snížení ceny dlouhodobě žádá Asociace cestovních kanceláří ČR. Podle jejího místopředsedy Jana Papeže by se měla pohybovat kolem 500 korun. S testy se podle něj budeme muset naučit cestovat, proto by cena za test neměla situaci komplikovat, řekl ČTK.

Řeší se také nutná doba karantény. Dříve se musela dodržovat dva týdny, nyní v ČR stačí deset dnů. Inkubační doba se podle Prymuly liší. V současné době činí tři až pět dnů. Přes desátý den může být infekční zhruba 2,5 procenta nakažených, v případě sedmi dnů je to podle Prymuly zhruba 20 procent nakažených. Pokud by se tedy karanténa zkrátila na sedm nebo dokonce na pět dnů, bylo by to podle něj vysoce rizikové.

Počty nových případů covidu-19 v ČR rostou téměř nejrychleji z Evropské unie. V sobotu přibylo v ČR rekordních 1541 nakažených, což je téměř o 100 více než v pátek. Ve volných dnech přitom laboratoře zpravidla testují méně. Sobotní počet testů ministerstvo zdravotnictví zveřejní dnes navečer. V zemi je nyní více než 13.700 nakažených, většinou s mírným průběhem nemoci. S covidem-19 bylo v sobotu hospitalizováno 297 lidí, z toho 69 v těžkém stavu.