Testy žáků měly dle Babiše začít ve čtvrtek, odstartovaly už dnes

Vídeň - V Česku by se mělo ve čtvrtek konat zkušební testování školáků, a to nejspíš v Sedlčanech. Novinářům to dnes ráno řekl premiér Andrej Babiš (ANO) před plánovaným odletem do Rakouska, kde se měl seznámit s postupem testování ve školách. Díky iniciativě místní zubařky ale začalo neinvazivní testování žáků na jedné ze základních škol v Sedlčanech na Příbramsku už dnes, řekl ČTK ředitel školy Jaroslav Nádvorník.

"V ČR ve čtvrtek proběhne jedno zkušební testování žáků, myslím v Sedlčanech," uvedl dnes ráno na kbelském letišti Babiš. Jeho cesta do Rakouska byla nakonec zrušena. Kvůli mlze bylo možné odletět až v 11:00, premiér by se nestihl vrátit na jednání vlády. Kabinet bude jednat o návrhu pandemického zákona i o nabídce antigenních testů.

Zkušební testování prvňáků a druháků ze čtyř tříd 2. základní školy v Sedlčanech začalo už dnes. Neinvazivní antigenní testy ze slin zajistila místní zubní lékařka Laura Roden. "Je to iniciativa paní doktorky a já jsem jí byl jenom velmi rád k ruce s organizačními záležitostmi," uvedl Nádvorník.

Testování se koná dnes a ve čtvrtek, ve středu ho mají podstoupit také žáci na základní škole v nedalekých Petrovicích. Tento týden zajistila testy Roden. Příští týden má testování v Sedlčanech pokračovat, testy ze slin by mělo zaplatit město. Kdo je bude případně hradit dál, je podle Nádvorníka otázkou.

Nádvorník s Roden informovali o zamýšleném testování ministra školství Roberta Plagu (za ANO), následně se jim ozval úřad vlády. Ve čtvrtek se měl na testování do Sedlčan přijet podívat Babiš, nakonec se ale omluvil.

Premiér měl dnes v Rakousku navštívit vídeňskou školu Komenského. Setkat se měl s rakouským kancléřem i ministrem školství.

Ve Vídni a Dolních Rakousech se začalo ve školách testovat před týdnem, ode dneška se po prázdninách připojí zbytek Rakouska. Mladší školáci si dělají test dvakrát týdně. Starší žáci se dělí na dvě skupiny. První chodí do školy v pondělí a úterý, druhá ve středu a ve čtvrtek. V pátek mají společnou on-line výuku. Test si dělají v den nástupu do třídy.

Podle Babiše se v Rakousku otestovalo dosud asi 470.000 žáků, pozitivní výsledek vyšel asi 180 z nich. Premiér uvedl, že podle odezvy jsou testy pro děti vhodné, vede se ale debata o jejich efektivitě. "Máme kontakt na distributora. Vláda musí prodiskutovat, jaké jsou možnosti, jestli tento test je nejlepší," uvedl Babiš.

V Rakousku se ve školách využívají antigenní testy LEPU čínského výrobce, které v Česku dodává firma QuickSeal. Podle jejího zástupce by materiál mohl dorazit do jednoho měsíce od objednání.

Kabinet by se měl dnes ale seznámit s nabídkou všech dostupných testů. V Česku se podle premiéra používá asi 60 druhů antigenních testů. Ministerstvo zdravotnictví má podle účinnosti a ceny doporučit ty, které jsou vhodné k testování školáků. Babiš předpokládá, že by testovací materiál pro školy nakupovala Správa státních hmotných rezerv.

Podle instruktážních videí rakouského ministerstva školství mají mladší žáci na lavici před vyučováním obálku s testem. V ní je tyčinka pro výtěr z nosu, a to z kraje u nosní dírky. Po nakapání přiloženého roztoku na tyčinku je do čtvrt hodiny výsledek. Podobné testy používají i starší žáci, na výsledek ale čekají asi půl hodiny.

V úterý by o testování měla jednat vládní rada pro zdravotní rizika. Ministerstvo zdravotnictví má připravit plán testování ve školách a také očkování učitelů a dalších školských pracovníků. Podle Babiše je to téměř 270.000 lidí. Maturanti a žáci posledních ročníků by se měli podle plánu do škol vrátit za dva týdny 1. března.

"Máme málo času. Je potřeba, aby ministerstvo zdravotnictví k tomu zaujalo jasné stanovisko, aby tyhle dvě operace - očkování učitelů a zaměstnanců škol a testování žáků - v podstatě byly nějak časově sladěny a naplánovány," uvedl premiér. Dodal, že "logisticky náročnou operaci" dostal za úkol připravit Ústřední krizový štáb.

V Sedlčanech začalo zkušební testování školáků na koronavirus

Na 2. základní škole v Sedlčanech na Příbramsku dnes začalo zkušební testování žáků na koronavirus. Zapojili se do něj prvňáci a druháci ze čtyř tříd, souhlas s testováním dali rodiče zhruba 85 procent žáků. Neinvazivní antigenní testy ze slin zajistila ze své iniciativy sedlčanská zubní lékařka Laura Roden, řekl ČTK ředitel školy Jaroslav Nádvorník.

Testování se koná dnes a ve čtvrtek, ve středu ho mají podstoupit také žáci na základní škole v nedalekých Petrovicích. "Je to iniciativa paní doktorky a já jsem jí byl jenom velmi rád k ruce s organizačními záležitostmi," uvedl Nádvorník. Tento týden zajistila testy Roden. Příští týden má testování v Sedlčanech pokračovat, testy ze slin by mělo zaplatit město. Kdo je bude případně hradit dál, je podle Nádvorníka otázkou.

Nádvorník s Roden informovali o zamýšleném testování ministra školství Roberta Plagu (za ANO), následně se jim ozval Úřad vlády. Ve čtvrtek se měl na testování do Sedlčan přijet podívat premiér Andrej Babiš (ANO), nakonec se ale omluvil.

Vedení školy v neděli uspořádalo videokonferenci s rodiči, kde je informovalo o způsobu testování. "Paní doktorka ukazovala veškeré trychtýřky a zkumavky, kam děti budou plivat. Jsou to antigenní slinné testy," řekl Nádvorník.

Dnešní školní den v Sedlčanech začal běžnou výukou a od 9:30 začalo testování. Výsledky lze zjistit do 15 minut. S vyhodnocením se čeká, až budou odebrány vzorky všem testovaným školákům. V případě pozitivního vzorku budou informováni rodiče.

Ve středu počítají s podobným testováním i na základní škole v Petrovicích, podle ředitelky Hany Vošahlíkové ale si ho ale řada rodičů nepřeje. Z 13 prvňáků se jich určitě zapojí sedm, v případě deseti druháků má škola zatím souhlas od rodičů dvou dětí a na odpověď tří ještě čeká. "Docela jsem z toho zklamaná," dodala ředitelka. Podle starosty Petra Štěpánka (STAN) i v tomto případě testy zajistila Roden, další by pak měla hradit zřejmě obec. "Pokud by to nezaplatila pojišťovna nebo ministerstvo, tak to dáme z obecního," řekl Štěpánek ČTK.