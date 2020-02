Testy u Čechů evakuovaných z Číny koronavirus nepotvrdily

Praha - Z ohniska šíření nového koronaviru v čínském Wu-chanu se dnes po půlnoci vrátila do Česka pětice evakuovaných Čechů. Testy na koronavirus u nich byly negativní. Vláda eviduje asi stovku dalších lidí, kteří se chtějí z Číny vrátit do Česka. Přepravit by je případně mohl stroj vládní letky. Běžné přímé lety mezi Českem a Čínou budou na základě dnešního rozhodnutí vlády od neděle 9. února přerušeny. Vláda také schválila zaslání finanční pomoci pro Čínu.

Letadlo s pěti Čechy a také dvěma Slováky evakuovanými z města Wu-chan přistálo půl hodiny po půlnoci na letišti v Praze-Ruzyni. Čechy a Slováky spolu s lidmi z dalších 30 zemí přepravilo do Evropy francouzské letadlo a z Bruselu do Prahy český vládní letoun. Testy na virus byly u Čechů negativní, ale pětice zůstane ještě dva týdny v karanténě v pražské Nemocnici Na Bulovce. "Z Bulovky mám informace, že nemají příznaky a daří se jim dobře," uvedl na twitteru ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO). V Česku byly kvůli podezření na koronavirus testovány již zhruba čtyři desítky lidí, výsledky všech testů byly negativní.

Celosvětově se virem nakazilo přes 17.000 lidí a nejméně 362 jich nákaze podlehlo. Z Číny, odkud se koronavirus začal na přelomu roku šířit, se chce podle ministra zahraničí Tomáše Petříčka (ČSSD) vrátit do Česka ještě 105 lidí. "Jedná se o lidi, co se nacházejí mimo ohnisko nákazy," uvedl. Podle premiéra Andreje Babiše (ANO) bude pro jejich případnou evakuaci zarezervovaný vládní letoun.

Běžné lety mezi Českem a Čínou budou kvůli šíření viru od neděle přerušeny, informoval ČTK Babiš. Rozhodnutí odpoledne vydalo formou ochranného opatření ministerstvo zdravotnictví. Ministr Vojtěch ČTK řekl, že opatření bude platit na dobu neurčitou. Zákaz se podle něj týká komerčních letů, nevztahuje se na vládní letouny. Čínské velvyslanectví v reakci na rozhodnutí uvedlo, že Světová zdravotnická organizace (WHO) nedávala doporučení omezit cestování a obchod. K omezení či rušení letů ale sáhly i další státy, z evropských třeba Itálie nebo Rusko.

Mezi Prahou a Čínou dosud létalo 12 spojů týdně. Společnost Sichuan Airlines už v minulém týdnu rozhodla o dočasném přerušení letů mezi Prahou a čínským Čcheng-tu. Také některé české cestovní kanceláře podle ankety ČTK již zrušily kvůli šíření koronaviru zájezdy do Číny plánované na první pololetí letošního roku. Klientům nabízejí pozdější termíny odjezdů, výběr jiné destinace nebo vrácení peněz.

Česká vláda dnes kromě zrušení letů rozhodla na návrh Petříčka také o zaslání deseti milionů korun jako humanitární pomoci Číně. Peníze by se měly rozdělovat prostřednictvím mezinárodních organizací po konzultacích s WHO. Premiér zopakoval, že rezervy zdravotnického vybavení, jako třeba roušek, si musí Česko ponechat, aby bylo připravené na náhlé situace.

Babiš o víkendu řekl, že Česko nemá možnosti, jak vyhovět čínské žádosti o humanitární pomoc. Po kritice, kterou jeho slova vyvolala, uvedl, že Česko dá Číně peníze a vyzve humanitární organizace k pořádání sbírek. Petříček pak navrhl desetimilionovou pomoc. Diplomacie a ministerstvo zdravotnictví také jednají o možném poskytnutí vyřazených sanitních vozů Číně.