Testy prokázaly Stutox u uhynulých zajíců, zemědělce to překvapilo

Praha - Některá z mrtvých zvířat nalezených v přírodě na Brněnsku uhynula podle myslivců na otravu jedem, který zemědělci používají na přemnožené hraboše. Prokázaly to kontrolní testy. Podle mluvčího ministerstva zemědělství Vojtěcha Bílého je možné, že někdo přípravek Stutox II, o jehož aplikaci se v posledních dnech jedná, použil nelegálně. Předseda Zemědělského svazu ČR Martin Pýcha úhyn považuje za nepochopitelný, protože jed má už v malém množství u zvířat vyvolávat nechutenství. K aplikaci Stutoxu II na některých polích u Brna v minulém týdnu se přihlásil zemědělský podnik Bonagro.

Zbytky účinné látky přípravku Stutox II prokázaly testy vzorků uhynulého zajíce a dvou bažantů z Tuřan, sdělila dnes Andrea Güttlerová z Českomoravské myslivecké jednoty. Ráno veterináři potvrdili úhyn na tento jed také u dvou zajíců v Žatčanech na Brněnsku. Myslivci z Tuřan, Šlapanic a Žatčan našli v posledních dnech skoro 80 uhynulých zajíců a několik bažantů.

Podle mluvčího ministerstva zemědělství místa otrav prověří inspektoři Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského (ÚKZÚZ). "S ohledem na to, že k uhynutí zajíce je nutné požití minimálně 30 granulí přípravku Stutox II, je pravděpodobné, že přípravek byl použit nelegálně a v rozporu s návodem na použití. I při cílené povrchové aplikaci je dávka zhruba šest granulí na jeden metr čtvereční," řekl ČTK Bílý. Pokud se prokáže nelegální použití, podá ministerstvo podle svého mluvčího trestní oznámení.

Ministerstvo životního prostředí uvedlo, že se potvrdily jeho obavy. "Případy velkého množství uhynulých zajíců potvrzují, jak je povrchové použití Stutoxu II pro přírodu problematické. Je to jen další důkaz, proč by nemělo být takové použití vůbec hromadně povolováno," uvedla mluvčí ministerstva Petra Roubíčková.

Ředitel podniku Bonagro Roman Zvěřina řekl ČTK, že minulý týden nebylo nutné žádat kvůli plošné aplikaci jedu o výjimku a ohlašovací povinnost podle něj firma splnila. Plošné použití Stutoxu II proti přemnoženým hrabošům povolil minulý týden v pondělí ÚKZÚZ, po vlně kritiky ministerstvo zemědělství platnost povolení v pátek pozastavilo. Nyní lze aplikovat přípravek jen do nor hlodavců podobně jako v Německu, Rakousku nebo na Slovensku. Vyjádření ÚKZÚZ ČTK zjišťuje.

Podle předsedy zemědělského svazu Pýchy by zajíc musel sežrat 40 až 60 granulí jedu, který má ale již v malém množství vyvolávat nechutenství. O Stutoxu jednal s ÚKZÚZ i výrobcem jedu. "Jak jsme byli informováni, u páté, šesté, sedmé granule začne přípravek ve vnitřnostech fungovat, vyvolává pocit zvracení a samozřejmě nepříjemné pocity a nechutenství," uvedl předseda. Je ale podle něj možné, že jed nebyl správně aplikovaný, ale že byl na hromádce. I tak by ale jed musel zajíc sežrat velmi rychle. "Je to záhada, že se objeví jeden podnik, který to aplikuje, a hned jsou mrtví zajíci," dodal Pýcha.

Jiná chemická alternativa likvidace hrabošů v podstatě podle Pýchy není možná, u Stutoxu nezůstávají škodlivé látky v půdě nebo ve vodách. "Je jediný, který je možný aplikovat v rámci ČR, pokud se nechceme vracet k přípravkům jako strychnin, který se používal za minulého režimu," dodal. Aplikovat prostředek pouze do nor není podle něj v silách zemědělských pracovníků.