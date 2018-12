Liberec - Kontaminaci jednoho ze vzorků anestetika Propofol odebraného v soukromé nemocnici Frýdlant, kde byla v minulém týdnu u devíti pacientů prokázána otrava krve, odhalily první výsledky testů. Minimálně v jedné z lahviček byl acinetobacter, což je bakterie, která se vyskytuje i v zevním prostředí. U oslabených lidí může ale vyvolat zápal plic, zánět či otravu krve. Byla tam poměrně masivně, řekl dnes ČTK náměstek ministra zdravotnictví Roman Prymula. Na závěry je podle něj brzy.

Bakterie podle Prymuly nezpůsobuje septické stavy často, ale je to pravděpodobné. "Na druhou stranu z toho neděláme žádné závěry, protože máme informace že i v jedné z hemokultur byla zachycena nějaká bakteriální kontaminace, ale ještě to není vyšetřeno. Dokud nebudeme vědět, že byla na obou stranách stejná bakterie, tak nemá cenu spekulovat, že to bylo skutečně vyvoláno touto bakterií," řekl Prymula.

Právě Propofol se podle něj nemá podávat opakovaně, protože je to látka, kde se při kontaminaci bakterie rychle množí. Řekl, že lahvička byla zřejmě kontaminována při opakovaném použití. "Není to ale potvrzeno, ta bakterie tam mohla narůst po aplikaci," dodal Prymula. Už v pondělí výsledky rozborů ukázaly, že příčinou otravy nebyly inhalační anestetikum ani chemické přípravky, které se používají k dezinfekci operovaného místa.

Nemocnice Frýdlant zatím nechce závěry testů komentovat. "Dle našich informací v jedné ze tří vyšetřovaných lahviček, které byly odebrány v nemocničním odpadu, byla nalezena bakterie. Druhé dvě lahvičky mají negativní nález. Musíme počkat na kompletní výsledky vyšetření s protokolem, pak lze situaci adekvátně komentovat. Nehodláme se vyjadřovat k nedokončeným šetřením," sdělila dnes ČTK mluvčí nemocnice Dita Fuchsová.

Příznaky otravy krve mělo devět z 16 pacientů, mužů a žen různého věku, kteří v minulém týdnu od pondělí do středy podstoupili operaci v soukromé Nemocnici Frýdlant ze skupiny EUC. Šlo o různé operace - kolene, žlučníku či gynekologické. Operace prováděly různé týmy chirurgického a gynekologického oddělení, různí anesteziologové i různé sestry. Osm pacientů bylo hospitalizováno na ARO a JIP v Liberci, jeden v Jablonci nad Nisou, protože potřebovali intenzivní péči. Jejich stav se zlepšuje, u dvou se ale objevila dechová nedostatečnost.

Léčba pacientů se podle primáře anesteziologicko-resuscitačního oddělení (ARO) Krajské nemocnice v Liberci Dušana Mormana s novými výsledky nezmění "Naše léčba byla od začátku tak široce pojatá, že zahrnuje i tuto bakterii," řekl. S bakterií se podle něj antibiotika už vypořádala, zdravotní problémy, které pacienti mají, jsou důsledkem poškození, která po ní zůstala. Nejhůře je na tom starší žena, která zůstává napojena na dýchací přístroj a má poškozené ledviny. Ve vážném stavu je ještě další pacientka, ostatní už se zlepšují. "Pacientka z Jablonce už byla přeložena na normální pokoj ve spádové nemocnici v Hradci Králové," dodal Morman.