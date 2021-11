Testy nebudou od pondělí sloužit až na výjimky jako covidový certifikát

Praha - Negativní testy na koronavirus se od pondělí už nebudou uznávat až na výjimky jako covidový certifikát. O zpřísnění opatření inspirovaném takzvaným bavorským modelem dnes rozhodla dosluhující vláda Andreje Babiše (ANO). Například u kadeřníka, v restauracích, v hotelech, na kulturních či sportovních akcích nebo při návštěvách památek a muzeí se lidé budou muset prokázat kompletním očkováním proti covidu-19, nebo tím, že nemoc v posledním půlroce prodělali. Kabinet se také shodl na pokračování plošného testování ve školách jednou týdně každé pondělí a na testování neočkovaných pracovníků ve firmách se státním příspěvkem. Opatření by mohla platit do konce února. V jednání jsou náhrady pro podnikatele kvůli očekávanému snížení tržeb.

Odlišný přístup k omezení šíření covidu-19 představil ohledně covidových certifikátů budoucí ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09) za AntiCovid tým koaličních ODS, KDU-ČSL, TOP 09, Pirátů a STAN. Mimo jiné chce, aby byl pro vstup do řady provozoven služeb uznáván také negativní PCR test ne starší než 72 hodin. Válek ale připustil, že na některé akce by tento test neplatil.

Kabinet dnešním zpřísněním opatření reagoval na prudký růst nákaz v Česku v poslední době, který má dopady i na nemocnice. V 18 zdravotnických a sociálních zařízeních už pomáhají vojáci, do pondělí nastoupí do dalších 15. Armáda zároveň eviduje desítky žádostí o výpomoc.

V úterý přibylo přes 22.500 případů nemoci covid-19, nejvíc za jediný den za celou dobu epidemie v zemi. Ve středeční státní svátek vykázala statistika přes 14.100 nakažených, když o volných dnech se méně testuje. Navzdory tomu byl počet nákaz asi o 600 vyšší než před týdnem a o 2500 vyšší než v pondělí.

Výjimka v prokazování bude platit jen pro děti do 12 let věku. Covidovým certifikátem v podobě PCR testu se nadále budou moci prokazovat lidé do 18 let, lidé, kteří nemají dokončené očkování, a ti, kteří se podle potvrzení lékaře nemohou očkovat ze zdravotních důvodů. Budou mít nárok na pět PCR testů za měsíc hrazených z veřejného zdravotního pojištění, očkovaní lidé dál na dva hrazené testy. Zdravotní pojišťovny nebudou lidem proplácet antigenní testy.

Prokazování testem bude nadále možné také například při nástupu do lázeňské péče nebo při volbách do správních orgánů právnických osob. PCR i antigenní testy se budou uznávat rovněž pro návštěvy nemocnic nebo zařízení sociálních služeb, nikoli však samotesty. Využívání samotestů nebude možné na vysokoškolských kolejích. Ubytování bude možné pouze s očkováním, prodělanou nemocí, PCR testem ne starším než 72 hodin nebo antigenním testem z odběrového místa ne starším než 24 hodin. Test budou studenti potřebovat každých sedm dní. Věznice budou od pondělí vyžadovat od návštěv certifikát o očkování, prodělané nemoci či negativním PCR testu.

Testování ve školách mělo původně skončit s listopadem, když podle hlavní hygieničky Pavly Svrčinové nemá dostatečný efekt. Odborníci ale takový plán kritizovali. Nyní chce ministerstvo zdravotnictví testování ve školách nastavit tak, aby nemusely do karantény chodit celé třídy, ale jen nakažený žák. Do pondělí bude kabinet shromažďovat požadavky na zajištění testovacích sad tak, aby jich bylo dost do konce února. Dosud bylo schváleno poslední plošné testování antigenními samotesty ve školách na pondělí 22. a 29. listopadu.

Ministr školství Robert Plaga oznámil, že vládě navrhne, aby se školám opět zajistilo i proplácení přesnějších PCR testů. Rozhodnutí o testování podle něj mělo přijít dřív.

Školské asociace s pravidelným testováním žáků souhlasí. Mohlo by podle nich přispět k lepšímu zajištění bezpečnosti a chodu škol, navíc mají školy organizaci testování už vyzkoušenou a samotné testování nedělá velké problémy ani žákům.

Parametry testování zaměstnanců ve firmách projedná vláda v pátek, státní příspěvek by měl být stejný jako na jaře. Nyní testuje pracovníky na vlastní náklady v nějakém rozsahu třetina členských firem Svazu průmyslu a dopravy, k zapojení více podniků by podle něj pomohly právě státní dotace. Hospodářská komora ale uvedla, že od znovuzavedení plošného testování ve firmách si nelze moc slibovat, na jaře byl podle ní záchyt nakažených nízký. Při jarní vlně epidemie se testování týkalo nejprve podniků s více než 250 pracovníky, postupně kabinet zavedl závazné testy i v nejmenších firmách, u živnostníků a ve veřejném sektoru. Podniky mohly na test čerpat 60 korun z veřejného zdravotního pojištění, maximálně si ale mohly nárokovat čtyři testy na zaměstnance za měsíc.

V pátek by měl kabinet posoudit také návrhy na znovuzavedení takzvaného krizového ošetřovného ve výši 80 procent základu výdělku místo běžných 60 procent a obnovení příspěvku pro lidi v izolaci a v karanténě, aby se jim kvůli ztrátě části výdělku nevyhýbali. Jde o legislativní změny, které by následně museli schválit obě parlamentní komory a podepsat prezident.

Návrhy programů na podporu podnikatelů má končící vláda posoudit v pondělí. Půjde o opětovné zavedení dotačních titulů COVID 2021, COVID Nepokryté náklady a také o tzv. kompenzační bonus pro živnostníky. Podrobnosti kabinet dojednává s profesními svazy. Například Asociace malých a středních podniků a živnostníků je proti zamýšlené podmínce poklesu obratu o polovinu, na podporu by podle ní dosáhlo minimum podnikatelů. Asociace očekává, že po zrušení možnosti prokázat se při vstupu do služeb negativním testem klesnou restauracím tržby o 30 až 40 procent. Divadla v Olomouckém kraji očekávají pokles návštěvnosti až o pětinu, podobně jako karlovarská KV Arena v bazénovém centru i na hokejových zápasech.

Zhoršující se epidemická situace zvýšila zájem o očkování proti covidu-19. Fronty na očkovacích místech se ale až na výjimky podle zjištění zpravodajů ČTK netvoří. Státní ústav pro kontrolu léčiv nyní chystá stanovisko k možnému zkrácení intervalu pro posilující třetí dávku vakcíny. V současnosti ji lidé mohou dostat nejdříve po půl roce, někteří odborníci navrhují zkrátit lhůtu na pět měsíců.