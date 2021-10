Testy na covid zdarma skončí, restaurace budou kontrolovat bezinfekčnost

"Netýká se to testů, které indikuje lékař, které indikuje hygienická stanice v rámci kontaktů s pozitivním, tam bude samozřejmě úhrada dál zachována, ale týká se to testů, které jsou potřeba třeba po návštěvu restaurací, služeb, cestování a podobně," uvedl Vojtěch. Už při představení návrhu na zpoplatnění testů uvedl, že cílem je, aby se co nejvíc lidí nechalo očkovat. Testování stojí zdravotní pojišťovny zhruba dvě miliardy korun měsíčně.

Prokázat bezinfekčnost mohou lidé buď potvrzením o dokončeném očkování, dokladem o prodělání nákazy v posledních šesti měsících nebo negativním testem. Tato povinnost se od listopadu nebude dál vztahovat na děti do 12 let, dosud měly výjimku jen děti do šesti let a starší musely mít potvrzení o prodělání nemoci nebo negativní test. Očkování zatím pro děti v tomto věku není schváleno.

Ve školách nebo kroužcích se děti bezinfekčností prokazovat nemusí, povinná je ale například při návštěvě bazénu, kulturní či sportovní akce nebo při ubytování.

Už od pondělí 25. října ministerstvo zdravotnictví také umožní zkrátit si karanténu nařízenou po kontaktu s nakaženou osobou. Místo současných 14 dní ji bude možné opustit už po sedmi dnech, pokud člověk bude mít negativní PCR test.

Rozšíří se od pondělí také povinné zakrývání dýchacích cest. Nově bude třeba je nosit ve všech vnitřních prostorách včetně pracovišť. Výjimku budou mít podle Vojtěcha lidé, kteří sedí v kanceláři sami. Pokud je ale s nimi na pracovišť někdo další, respirátory budou muset mít, dodal ministr. Nutné jsou také na hromadných akcích bez ohledu na počet účastníků. Nyní je povinné nošení respirátorů například ve veřejné dopravě či obchodech.

Restauratéři budou kontrolovat bezinfekčnost hostů