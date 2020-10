Testy 1500 pendlerů na bavorské hranici odhalily 3 pct nakažených

Ilustrační foto - Zhruba 150 českých pendlerů jezdících za prací do Německa se 12. října 2020 od 06:00 do 11:30 nechalo zdarma testovat na covid-19 na hraničním přechodu Bayerisch Eisenstein (Bavorská Železná Ruda) na Klatovsku u Železné Rudy. Zájem je velký, denní kapacita dvou stanovišť je nejméně 300 lidí, řekla dnes ČTK koordinátorka česko-bavorské spolupráce Simona Finková ze Zemského úřadu v Regenu, který testování Čechů financuje s vládou Dolního Bavorska.

Ilustrační foto - Zhruba 150 českých pendlerů jezdících za prací do Německa se 12. října 2020 od 06:00 do 11:30 nechalo zdarma testovat na covid-19 na hraničním přechodu Bayerisch Eisenstein (Bavorská Železná Ruda) na Klatovsku u Železné Rudy. Zájem je velký, denní kapacita dvou stanovišť je nejméně 300 lidí, řekla dnes ČTK koordinátorka česko-bavorské spolupráce Simona Finková ze Zemského úřadu v Regenu, který testování Čechů financuje s vládou Dolního Bavorska. ČTK/Zemský úřad v Regenu

Železná Ruda (Klatovsko) - Bezplatné testování českých pendlerů na německé straně přechodu Železná Ruda odhalilo 3,3 procenta pozitivních lidí jezdících za prací do Bavorska. Jde o 48 Čechů z 1456, kteří se dali otestovat minulý týden od pondělí do čtvrtka. Zemský okres Regen, který testování Čechů financuje za podpory vládního obvodu Dolní Bavorsko, v něm bude pokračovat. Zamezuje to dalšímu šíření nákazy, řekla dnes ČTK zemská radní Rita Röhrlová.

Čeští pendleři se mohou na hraničním přechodu Bayerisch Eisenstein testovat zdarma vždy od 06:00 do 18:00. Původně měly testy skončit minulý týden, ale pokračují. Toto pondělí tam přijelo dalších 140 Čechů, dnes další desítky. Okres Regen tím chce ulehčit testovacím kapacitám v ČR a zjistit procento nemocných. Němci dále chtějí prokázat, že pendleři nejsou významným zdrojem nákazy. Jejich podniky, sociální služby nebo nemocnice jsou na pracovnících z České republiky závislé. Třeba v nemocnici ve Zwieselu je 11 z 46 lékařů z ČR.

Celkem 48 pozitivních českých pendlerů se podle Röhrlové zdá jako nízké číslo, ale mohlo by vést k dalšímu šíření nákazy. "Většina pozitivních pracuje ve firmách v okresu Regen," řekla. Radní je přesvědčená, že důsledné testování může zamezit dalšímu šíření v rané fázi a že mobilní testovací stanice podporuje podnikatele, firmy i občany regionu. Radní doufá, že stanice bude nahrazena stálým zařízením. Testování bude pokračovat, protože počty nakažených v ČR stále rostou. Pro radní je důležité, aby byly testy zdarma, protože nikdo nechce zatěžovat firmy a zaměstnance víc, než je nutné.

V okrese Regen zatím pendleři nemusí mít povinně testy na covid-19, ale v sousedním okrese Cham už je musí při kontrolách předkládat osm dnů. Pendlery tam testují také zdarma, ne na hranicích, ale přímo v Chamu.

V Bavorské Železné Rudě si mohou pendleři nechat udělat test bez předchozí registrace. Ukážou jen kartičku zdravotní pojišťovny a potvrzení od zaměstnavatele. Výsledky dostanou do 24 až 36 hodin.

Německo zařadilo Česko od 25. září mezi rizikové oblasti. Návštěvník, který nemá výjimku a neprokáže se negativním testem na covid-19, musí na 14 dnů do karantény. "Čeští pendleři mají pořád výjimku od bavorské vlády. Musí mít potvrzení, že jsou zaměstnáni v Německu," řekl Jan Průha ze sdružení Pendleři bez hranic.