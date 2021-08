Testovat žáky metodou PCR bude v září 200 škol, tedy asi 3,6 procenta všech škol

Praha - Nahradit preventivní antigenní testování na covid-19 přesnější metodou PCR chce v září 200 škol. Na dotaz ČTK to odpoledne uvedla mluvčí ministerstva školství Aneta Lednová. Jde asi o 3,6 procenta všech základních a středních škol v Česku. K PCR testování se mohly přihlásit do dnešního poledne, za jeden test pak zpětně dostanou 200 korun. Vláda na zářijové PCR testování ve školách již dříve vyčlenila 26 milionů korun z evropských peněz.

Podle rozhodnutí vlády se děti v prvních dnech po zahájení školního roku preventivně třikrát otestují antigenními testy, které zajistí stát. Pokud se škola rozhodla je nahradit PCR testy, bude si testování muset zajistit sama. Na PCR testy půjdou podle Lednové peníze z Fondu solidarity Evropské unie.

"O příspěvky na PCR testování žáků požádalo celkem 200 škol," uvedla dnes mluvčí. V ČR je podle statistik ministerstva zhruba 4200 základních a 1300 středních škol. Za minulý školní rok podle Lednové oznámilo využití PCR testů 354 škol. Počet škol, které se rozhodly pro PCR testy, je tak nyní nižší než na jaře.

Preventivní antigenní testování se má konat 1. nebo 2. září a dále 6. a 9. září. Pomocí PCR metody se žáci ve školách budou moct na začátku září testovat jen jednou týdně, absolvují tak dva testy.

Na jaře se ve školách testovalo antigenními testy nejdříve dvakrát týdně, zhruba od poloviny května jednou týdně. Frekvence PCR testování byla zpočátku jednou týdně, později jednou za dva týdny. Školy podle ministerstva za minulý školní rok vykázaly asi 365.000 PCR testů za přibližně 73 milionů korun. K dispozici pro ně úřad měl 100 milionů korun.

Za 26 milionů korun vyčleněných na dva termíny testování v září by školy mohly udělat zhruba 130.000 PCR testů. Každá z 200 přihlášených škol tak může dvakrát otestovat v průměru 325 žáků.

Pražský magistrát dnes upozornil, že městské části dosud nedostaly ani peníze za PCR testování v uplynulém školním roce. Podle ministerstva školství by peníze měly do krajů odejít v tomto týdnu. Ministerstvo financí schválilo poskytnutí dotace minulý čtvrtek, v pátek úřad do škol poslal rozhodnutí, řekla Lednová. "V případě veřejných a soukromých škol budou finance zaslány krajům, krajské úřady je následně rozdělí jednotlivým školám," dodala.