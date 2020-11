Testování ve většině domovů do středy nezačne, nemají zatím testy

Praha - Nařízené testování klientů a personálu se do středy ve většině domovů pro seniory či postižené zahájit nestihne. Zařízení zatím nedostala testovací sady a čekají na ně. Rozvoz materiálu začal dnes. Poskytovatelé péče proto žádali o odklad termínu a stanovení jasných pravidel postupu. Podle ministra zdravotnictví Jana Blatného (za ANO) není ale nutné nařízení měnit a domovy začnou s pravidelným testováním, až testy budou mít.

Nařízení o plošném testování, které má pomoci odhalit v domovech případnou koronavirovou nákazu a zabránit jejímu šíření, začalo platit minulou středu. První kolo testů se má provést do sedmi dnů, tedy do této středy. Vyšetření se pak má opakovat každých pět dnů.

Asociace poskytovatelů sociálních služeb (APSS) poukazuje na to, že domovy testy ale stále ještě nemají a do středy vyšetření nestihnou. Testování tak nezačalo třeba v Moravskoslezském kraji. "Nemáme sady, nemáme informace. Jsme ale připraveni okamžitě testování zahájit," řekl ČTK ředitel Domova Slunečnice v Ostravě Radek Baran. Dodal, že by se pak testování mělo stihnout do dvou dnů.

Na testování se připravuje v Plzeňském kraji i Domov sociálních služeb Liblín na Rokycansku, v němž se nakazilo či je v karanténě 109 ze 126 klientů a 41 z 80 pracovníků. Dnes se dvě zaměstnankyně školily na testování v nemocnici. Kvůli dodávce testů zařízení zatím nikdo nekontaktoval.

Podle ministra s distribucí materiálu začíná společnost Avenier dnes, rozvážka po celé republice by měla být hotova zhruba do týdne. První domovy by tak mohly s testováním začít v úterý, míní Blatný. Za zpožděním je podle něj to, že v Česku chyběla zákonná pravidla pro pořizování a zaplacení testů.

"Abychom se vyhnuli tomu, že by každý nákup znamenal složité procedury, navrhujeme úpravu zákona o veřejném zdravotním pojištění," uvedl ministr. Podle něj novela umožní uhradit testy přímo distributorovi, který je nakoupí a rozveze. Návrh schválila dnes vláda. Aby norma začala platit, musí ji ještě projednat Parlament a podepsat prezident.

I když nařízení o plošném testování platí od minulé středy, podle šéfa APSS Jiřího Horeckého zdravotní pojišťovny podepsaly smlouvy se společností Avenier o distribuci v pátek a firma uzavřela kontrakt s dodavatelem testů v neděli. Materiál se musí dodat na 1200 míst v republice.

Horecký míní, že testování není pořádně připravené, domovy se kvůli nejasnostem dostávají pod tlak a budou muset přeorganizovat práci a směny. Na komplikace si stěžují i vedení zařízení v Praze a krajích. Poukazují také na nedostatek zdravotníků, kteří mají vyšetření provádět.

Asociace žádala ministerstvo, aby nařízení upravilo a termín pro zahájení testů případně odsunulo. Podle Blatného není ale potřeba nic měnit. Ministr míní, že když domovy testy nemají, nemohou požadavky splnit. "Nikdo je nebude penalizovat," řekl Blatný. Jakmile podle něj testovací sady zařízení obdrží, začnou s vyšetřením a budou dál postupovat podle nařízení. Testy tak budou opakovat po pěti dnech.

Podle Horeckého potíže ale nejspíš způsobí i pětidenní interval. Testování při opakování po pěti dnech totiž bude nutné dělat i o víkendu, kdy je v domovech méně personálu. Asociace už dřív doporučila, že by se kvůli nedostatku zdravotníků mohla testovací lhůta prodloužit. Zdůraznila, že přednost před testováním by mělo mít zajištění potřebné péče.

K plošnému testování se využijí antigenní testy. Po výtěru z nosu je výsledek zhruba do 15 minut. Vyšetření je ale méně spolehlivé. Počítá se proto s tím, že by v některých případech pak následoval ještě spolehlivější test PCR, který zjišťuje genetickou informaci viru v ribonukleové kyselině (RNA). Získání výsledků po výtěru štětičkou z nosohltanu je náročnější a trvá výrazně déle, je také dražší.

Nakažených seniorů v Česku přibývá. Podle údajů podíl starších lidí mezi pacienty roste. Nákaza u nich mívá horší průběh, víc je také obětí. Lidé nad 75 let tvořili v říjnu podle statistik sedm procent nakažených, dvě pětiny hospitalizovaných s covidem a 71 procent zemřelých. Na konci října byl covid v 209 domovech, nakažených bylo 4763 klientů a pracovníků.