Testování ve školách 8. listopadu odhalilo 3423 případů, víc na ZŠ

Praha - Druhé kolo testování na covid-19 ve školách v pondělí 8. listopadu odhalilo 3423 pozitivních případů. Na základních školách to bylo 2716 případů, nejvíc v okresech Olomouc, Šumperk a Strakonice a nejméně v Praze a Českých Budějovicích. Na středních školách a vyšších odborných školách to bylo 707 nakažených, nejvyšší podíl v okresech Vyškov, Přerov a Český Krumlov, nejméně v okresech Praha-západ a bez záchytu v okrese Rokycany. V tiskové zprávě o tom dnes informovalo ministerstvo zdravotnictví, výsledky má z 93 procent testovaných škol.

Druhé etapy testování se zúčastnilo 2054 základních a 606 středních a vyšších odborných škol v Praze a 31 okresech. "Již nyní můžeme říct, že jednou z příčin šíření onemocnění u dětí a studentů jsou kontakty ve školách, které byly odhaleny přibližně u 43 až 48 procent zachycených případů, a následně u 50 až 55 případů zdroj nákazy není zcela jasný, ale může se například jednat o zájmové nebo volnočasové aktivity," uvedla hlavní hygienička Pavla Svrčinová.

První kolo testování 1. listopadu v osmi okresech odhalilo 699 případů. Počet případů na 100.000 otestovaných se za týden ve většině okresů zvýšil, menší byl v okresech České Budějovice, Prostějov a Přerov na základních školách a v okresech Opava a Brno-venkov na středních školách.

Znovu se děti testovaly ve 22 okresech a Praze v pondělí 15. listopadu, výsledky zatím k dispozici nejsou, protože pozitivní antigenní test je třeba potvrdit i metodou PCR. V pondělí 22. a 29. listopadu se bude testovat ve všech školách. Testování se nemusí účastnit žáci, kteří byli proti covidu-19 očkováni. Ve věku 12 až 15 let je to asi 33 procent populace, tedy zhruba 174.000 osob s dokončeným očkováním. Včetně dětí s rezervací termínu nebo zahájeným očkováním je to přes 41 procent. U starších studentů ve věku 16 až 17 let bylo očkování dokončeno u 81.000 z nich.

Pokud se žáci testovat odmítnou, musí nosit po celou dobu pobytu ve škole roušku nebo starší 15 let respirátor. Povinnost platí ve vnitřních i venkovních prostorech, pokud není možné dodržet rozestup od ostatních osob alespoň 1,5 metru.

Okresy s nejvyšším počtem pozitivně testovaných na 100.000 obyvatel:

ZÁKLADNÍ ŠKOLY (PCR konfirm.: POČTY/100tis. testů) OKRES 1. KOLO 1.11. 2. KOLO 8.11. Přerov 869,7 590,6 Prostějov 663,8 606,7 Karviná 644,7 785,5 Opava 638,2 756,3 Ostrava-město 619,7 621,8 Brno-venkov 580,4 747,9 České Budějovice 484,5 262,1 Prachatice 383,8 842,4

STŘEDNÍ ŠKOLY A VOŠ (PCR konfirm.: POČTY/100tis. testů) OKRES 1. KOLO 1.11. 2. KOLO 8.11. Přerov 755,1 1399,1 Brno-venkov 715,4 390,0 Karviná 648,5 810,4 Ostrava-město 496,9 911,1 Opava 421,5 294,6 Prostějov 411,9 1348,0 České Budějovice 405,8 510,7 Prachatice 307,7 1162,8

zdroj: MZČR