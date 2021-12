Testování se nezastaví ani o svátcích, situace v regionech se ale bude lišit

Praha - Možnosti nechat se otestovat na covid-19 budou o Vánocích v Česku omezené. Situace se ale může v jednotlivých regionech významně lišit, zjistili krajští zpravodajové ČTK. Zatímco v Karlovarském kraji o svátcích zřejmě otevře jen jediné odběrové místo, na jihu Čech testovací centra neplánují zásadnější omezení provozu.

Většinou mimo provoz budou o svátcích odběrová místa ve středních Čechách. Například testovací místo v kladenské nemocnici bude během vánočních svátků zavřené, ve čtvrtek 23. prosince bude fungovat dopoledne a stejně tak i na silvestra. Podle zjištění ČTK mají středočeská testovací místa zatím stále dostatek volných termínů a to i na dnešek a dny mezi svátky.

Zavřená budou o Vánocích i na přelomu roku velká testovací centra provozovaná páteřními nemocnicemi v Libereckém kraji. "Lidé v testovacích centrech a v očkovacích centrech pracují s obrovským nasazením už více než rok, v nemocnicích se očkovat ani testovat nebude, i jejich pracovníci si potřebují vybrat volno," vysvětlil důvod hejtman Martin Půta (Starostové pro Liberecký kraj). V provozu nebude ani krajská registrační telefonní linka.

Také odběrová místa v Ústeckém kraji budou během vánočních svátků zavřená. Volných míst na odběr před Štědrým dnem je v celém regionu jen několik v chomutovské nebo teplické nemocnici. Bez potíží si lze on-line rezervovat test od 27. prosince, zjistila ČTK.

Zřejmě pouze jedno testovací místo bude v době vánočních svátků otevřené v Karlovarském kraji, a to v Pomezí nad Ohří. Pokud někdo potřebuje test, aby mohl například na návštěvu za blízkými do domovů seniorů, měl by si pospíšit. Kapacity testovacích míst v kraji pro následující dny už jsou z velké části obsazeny.

Bez možnosti nechat si o Vánocích udělat test na nový koronavirus nebudou obyvatelé Plzeňského kraje. "Bude sice v omezeném rozsahu, ale jeho dostupnost je vzhledem k potřebám souvisejícím s hrozící možností rozšíření mutace omikron zachována," řekla ČTK hejtmanka Ilona Mauritzová (ODS). Například plzeňská Bioptická laboratoř kvůli zvýšenému zájmu na druhý svátek vánoční navýšila kapacitu.

V Jihočeském kraji zatím kapacita testovacích míst převyšuje poptávku. Situace by se neměla nijak změnit ani v období Vánoc. Testovací místa v regionu během svátků neplánují zásadnější omezení provozu, řekla ČTK to ředitelka holdingu Jihočeské nemocnice Zuzana Roithová. "Jediný problém je v tom, že relativně dost zájemců nakonec nevyužije zarezervovaný termín na test," posteskla si Roithová.

S omezeným provozem o Vánocích a na přelomu roku musí počítat zájemci na východě Čech. Ve Fakultní nemocnici Hradec Králové bude odběrové centrum zcela zavřené 25. prosince a 1. ledna. Podobně postupují také krajské nemocnice. V sousedním Pardubickém kraji bude na Štědrý den dopoledne možné nechat se otestovat pouze v Pardubicích a Chrudimi.

S výrazně limitovanou možností nechat se otestovat na covid musí počítat lidé na Vysočině. Z krajské aplikace na rezervaci termínů vyplývá, že už v úterý byla obsazena místa na 24. i 25. prosince. Oba dny bude v provozu jediné odběrné místo. V dalších dnech až do 30. prosince se k testování vrátí až devět testovacích míst.

Poměrně široké možnosti nechat se o Vánocích otestovat budou mít lidé v Brně. Fakultní nemocnice u svaté Anny bude nabízet testy všechny sváteční dny a Fakultní nemocnice Brno bude mít zavřeno jen na Boží hod. "Lidé se rezervují, takže nápor očekáváme takový normální," řekla ČTK mluvčí svatoanenské nemocnice Dana Lipovská.

Poslední volné termíny na preventivní PCR testování v období vánočních svátků nabízejí odběrová místa v Olomouckém kraji. Zvýšenou poptávku po preventivním testování na sklonku roku eviduje například Fakultní nemocnice Olomouc, navýšila proto kapacitu pro tento typ testů. Některá odběrová místa v Olomouci budou v provozu i přes Vánoce a na přelomu roku, zjistila ČTK.

Zavřená bude o svátcích řada odběrových center v Moravskoslezském kraji. Některé nemocnice v regionu naopak navýšily testovací kapacitu. "Protože období vánočních svátků je zejména časem rodinných setkání budou zdravotníci testovat veřejnost i v těchto časech," uvedl mluvčí Nemocnice AGEL Nový Jičín. Otevřené bude během vánočních svátků i odběrové místo ve Fakultní nemocnici Ostrava. Také tam budou zájemci moci přijít 24. a 26. prosince a na Silvestra. Centrum má stále volné kapacity.

Omezenou provozní dobu budou mít přes vánoční svátky také odběrová pracoviště ve Zlínském kraji. V Krajské nemocnici T. Bati ve Zlíně bude testovací místo na Štědrý den otevřené jen dopoledne, na Boží hod vánoční bude zavřené a v neděli bude otevřené od 08:00 do 12:00. Otevírací doba se může podle aktuální epidemické situaci měnit. Podle zástupců nemocnic není nápor na odběrová centra tak velký jako v předchozích dnech a týdnech.

Bezplatně nyní mohou podstoupit dva PCR testy měsíčně lidé s dokončeným očkováním proti covidu-19. Pět PCR testů měsíčně pojišťovna hradí lidem mladším 18 let, lidem s jednou dávkou očkování a lidem s kontraindikací k očkování. Testy na koronavirus se už měsíc až na výjimky neuznávají jako covidový certifikát. V provozovnách služeb, v restauracích, na kulturních či sportovních akcích se lidé musejí prokázat dokončeným očkováním nebo potvrzením o prodělání covidu v posledních šesti měsících. Negativní PCR či antigenní test se uznává například pro návštěvy nemocnic nebo zařízení sociálních služeb, využít v tomto případě ale nelze samotesty.