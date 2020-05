Testování Poláků ze Škody Kvasiny skončilo, covid zatím nezjištěn

Rychnov nad Kněžnou - Automobilka Škoda Auto dnes v Rychnově nad Kněžnou ukončila odebírání vzorků na covid-19 od 2000 Poláků, kteří denně dojíždějí za prací do závodu v Kvasinách. Odběry začaly 19. května. Podle výsledků dosud dokončených testů mezi nimi nebyl zjištěn žádný pozitivní případ nákazy. Od noční směny z neděle na pondělí by měli polští pracovníci postupně nastoupit do práce. ČTK to řekla mluvčí závodu Martina Gillichová. Výsledky posledních odebraných testů Poláků by měly být známé v pátek.

Zatím polští pendleři do Kvasin pracovat nejezdí. Pořízení PCR testu a jeho opakování každých 30 dní je podmínkou, aby mohli pracovat v ČR. V závodě Kvasiny je na výrobě modelů Superb, Kodiaq a Karoq zaměstnáno včetně pendlerů asi 9000 lidí, z toho 2500 Poláků. Vedoucí personalistiky závodu Jiří Bartoň při zahájení odběrů uvedl, že bez Poláků závod jede asi na 60 procent.

Původně automobilka mínila, že testovaných Poláků by mohlo být až 2300. Část z nich však bydlí v ČR, takže test nepotřebovala, část si testování zajistila sama v Polsku, jiní k odběru nepřijeli z jiných důvodů. Část Poláků firma nechala na covid-19 otestovat již dříve.

První část dojíždějících Poláků by měla do práce nastoupit na noční změnu v neděli 31. května ve 22:00. "Od neděle budou opět v provozu i svozové autobusové linky z Polska do Kvasin a opačně," řekla mluvčí. Kdyby nutnost testování pendlerů trvala, počítá firma po 30 dnech s opakováním.

Odběrový stan byl na nádvoří bývalých kasáren v Rychnově nad Kněžnou. Poláci k odběrům jezdili postupně auty a pak se ihned vraceli zpět do Polska. Odběry dělali zdravotníci krajských nemocnici v Náchodě a Rychnově nad Kněžnou, vzorky analyzovala laboratoř náchodské nemocnice. Výsledky testů si Poláci přijeli vyzvednout na hraniční přechod v Náchodě. Podle mluvčí byl celý proces odběrů plynulý a bez potíží.

Plošné testování se týkalo kmenových i agenturních zaměstnanců. Náklady na testování hradí Škoda Auto. Hejtman Jiří Štěpán (ČSSD) dříve ČTK řekl, že cena testu činí 1956 korun a skládá se z ceny dané výměrem ministerstva zdravotnictví a z dalších administrativních úkonů spojených s testováním.

Stejně jako závody v Mladé Boleslavi a ve Vrchlabí měly i Kvasiny kvůli pandemii od 18. března do 26. dubna odstávku. Od pondělí 11. května kvasinský závod přešel z dvousměnného provozu na třísměnný. Výrobu provází přes 80 různých hygienických opatření. "Například všem zaměstnancům poskytujeme roušky nebo respirátory, k dispozici jsou volně přístupné dávkovače dezinfekce a při vstupu do závodu se pracovníkům namátkově kontroluje teplota," řekla mluvčí.