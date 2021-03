Testování na koronavirus ve firmách asi potrvá nejméně do května

Praha - Testování na koronavirus ve firmách bude podle ministra zdravotnictví Jana Blatného (za ANO) nutné nejméně do konce května, i když se bude vývoj epidemie zlepšovat. Ministr to dnes uvedl ve Sněmovně v reakci na dotaz pirátského poslance Martina Jiránka.

"Určitě je potřeba počítat s měsíci toho testování. Minimálně duben, květen. Testování bude muset pokračovat, i když se situace bude lepšit, jako sofistikovaná prevence, jako early warning system, kdyby se něco začalo dít špatně," uvedl ministr.

Testování ve firmách zatím ukazuje velice podobné výsledky jako testy v běžných odběrových místech, kde se netestují lidé s podezřením na nákazu, pozitivních je kolem dvou procent odběrů, řekl později Blatný novinářům ve Sněmovně. Masivně takto podle něj naroste počet provedených testů, ale množství pozitivních nálezů ne. Při testování zaměstnanců byly zachyceny už stovky lidí, kteří by jinak šli do práce, dodal.

S testováním zaměstnanců musely firmy nad 250 zaměstnanců začít minulou středu, všechny pracovníky musejí otestovat do 12. března. Podniků s 50 až 249 lidmi se povinnost týká od minulého pátku a všichni zaměstnanci budou muset mít první testy hotové do 15. března. Stát bude přes úlevy na zdravotním pojištění firmám přispívat na čtyři antigenní testy dohromady maximálně 240 korun měsíčně na zaměstnance. Pro veřejné úřady s 50 a více pracovníky je testování povinné od 10. března.

Blatný rovněž uvedl, že do středečního večera bylo očkováno přes 948.000 očkování zhruba 700.000 lidí, z nichž přibližně 280.000 dostalo obě dvě dávky. "Do konce týdne předpokládáme, že počet osob, které dostanou alespoň první dávku, překročí milion," uvedl ministr.

Naočkováno bylo podle Blatného alespoň první dávkou asi 240.000 lidí nad 80 let, tedy asi 54 procent seniorů. Čtvrtina z nich dostala obě dávky.

Ministr zopakoval že do konce června by mělo být očkováno šest milionů lidí, tedy 70 procent dospělých v Česku. Budou na to dostatečné kapacity, ujišťoval poslance Blatný. Očkování v lékárnách zákon neumožňuje, uvedl ministr. Do budoucna budou podle něj přeočkování provádět praktičtí lékaři.