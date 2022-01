Testování na covid ve školách prokázalo v pondělí růst epidemie

Praha - Testování na covid-19 ve školách v pondělí prokázalo významný nárůst virové zátěže u žáků i pedagogů. V tiskové zprávě to uvedlo ministerstvo zdravotnictví. Zatímco minulý týden v pondělí i ve čtvrtek podle něj PCR testy potvrdily pokaždé kolem 1400 případů nákazy, toto pondělí vyšly ověřující PCR testy pozitivní u 3381 lidí. Podíl pozitivních výsledků se zvýšil z 0,1 procenta na 0,3 procenta testovaných. Na nárůstu počtu nakažených se podle ministerstva významně projevuje nástup nakažlivější koronavirové varianty omikron.

Podle aktuálních dat ministerstva testy ve čtvrtek v Česku prokázaly 11.675 případů koronaviru, o tři čtvrtiny víc než o týden dřív. Z preventivních testů koronavirus ukázalo 7,8 procenta, což je více než před týdnem, ale méně než ve středu. Na 100.000 obyvatel připadá za poslední týden 525 nově nakažených.

Testování ve školách se tento a minulý týden konalo v pondělí a ve čtvrtek. Od příštího týdne se jeho frekvence sníží na jednou týdně v pondělí. Výsledky antigenního testování ze čtvrtka podle ministerstva naznačují další nárůst zachycených případů nákazy. Pozitivní test vyšel 5666 žákům a 513 zaměstnancům, na potvrzení výsledků PCR testy se zatím čeká. Minulý týden potvrdila přesnější PCR metoda výsledky pozitivních antigenních testů v necelé polovině případů.

Testování se v pondělí účastnilo zhruba 1,2 milionu žáků a 180.000 zaměstnanců škol. Nákaza se PCR testem potvrdila u 3067 dětí a 314 pracovníků. V přepočtu na 100.000 testovaných odhalilo testování odhalilo u žáků základních a středních škol 248,9 případu nákazy a u pedagogů a zaměstnanců 175,4. Minulé pondělí to bylo u žáků 97,4 případu na 100.000 testů a mezi pracovníky škol 96,2 případu na 100.000 osob.

"Nejvyšší hodnoty a zároveň také nejvyšší nárůsty v čase vykazuje Praha, což koreluje s výsledky sledování varianty omikron. Právě v pražské populaci je podíl omikronu na výskytu nákaz nejvyšší v ČR," uvedlo ministerstvo. S nárůstem virové zátěže v populaci se podle úřadu zvedá také podíl antigenních testů, které potvrdí přesnější PCR metoda s laboratorním rozborem. V pondělí se takto nákaza potvrdila zhruba u 60 procent pozitivních antigenních testů. Minulé pondělí to bylo u třetiny.

Nákaza se podle ministerstva šíří víc ve středních než v základních školách. Mezi žáky základních škol se odhalilo 204,5 případu koronaviru na 100.000 testů a ve středních 355,6 případu. U pracovníků byla v základních školách záchytovost nákazy 109,7 případu na 100.000 testovaných, zatímco ve středních 334,6.

Za období po 10. lednu se u dětí a mladých od šesti do 19 let potvrdilo 9554 nakažených covidem-19. Přibližně třetinu z nich odhalilo testování ve školách. Přímou souvislost se šířením nákazy ve škole mělo 3507 případů, tedy 37 procent všech.

Testování na covid-19 je od minulého týdne povinné pro neočkované i očkované a lidi po prodělání covidu-19. Do karantény zatím musí jen neočkovaní, od příštího týdne by se to mělo rovněž změnit.