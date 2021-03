Testování bude povinné i pro malé úřady, stát pořídí testy pro školy

Praha - Testování bude povinné také na úřadech a v dalších veřejných institucích s méně než 50 zaměstnanci, schválila dnes vláda. Začátek stanovila na 23. března, dokončeno musí být do 30. března. Testování se bude týkat také pracovníků škol, které zajišťují péči o děti zaměstnanců integrovaného záchranného systému a dalších vybraných profesí. Platí pro ně stejné termíny. Na tiskové konferenci po mimořádném jednání vlády to řekl ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (za ANO).

Všechny testy se podle Havlíčka musejí provádět na pracovišti, pokud není nezbytný důvod, aby to bylo jinak. Týká se to podle něj například pracovníků, kteří jsou na služební cestě a nemohou se v daném termínu do podniku dostavit. Testy se nadále nebudou týkat lidí, kteří pracují z domova, dodal Havlíček.

Firmy a veřejné instituce momentálně podle Havlíčka testují 300.000 až 400.000 pracovníků denně. Až se zapojí i malé úřady bude se testování týkat půl milionu lidí za den. Pozitivita ve velkých firmách se podle Havlíčka pohybuje mezi 0,5 procenta až jedním procentem, v menších podnicích činí jedno až dvě procenta.

Firmy nad 250 zaměstnanců musely první kolo testování dokončit do pátku, středně velké podniky do pondělí. Ve veřejném sektoru s více než 50 zaměstnanci stanovila vláda konečný termín pro první cyklus testování na středu. Zapojeny jsou nově také společnosti s deseti až 49 pracovníky. První kolo testování musejí zvládnout do 26. března.

Vláda rozhodla o nákupu pěti milionů testů pro potřeby škol

Vláda rozhodla o pořízení pěti milionů sad antigenních testů do pohotovostních zásob Správy státních hmotných rezerv (SSHR) a jejich distribuci školám. "Ten tendr budou provádět státní hmotné rezervy. Jedná se o výrobky, které mají nyní výjimku," uvedl na tiskové konferenci ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO). Dodal, že ministerstvo zdravotnictví do výběru nebude zasahovat. Podle informací Radiožurnálu ministerstvo původně chtělo, aby státní rezervy musely pro nákup testů získat atest jejich citlivosti. Proti byl premiér Andrej Babiš (ANO).

Vicepremiér Havlíček ČTK sdělil, že ministerstvo školství má mít prostřednictvím SSHR k dispozici celkem 7,654 milionů testů. "Z toho 2,654 převodem z ministerstva vnitra a pět milionů nákupem formou veřejné zakázky," uvedl.

Radiožurnál ve středu informoval, že se premiérovi nelíbilo, že by státní rezervy měly testy testovat. Podle něj se ministerstvo zdravotnictví rozhodlo udělat ze správy rezerv "zkušební laboratoř", uvedl Radiožurnál. Ministerstvo zdravotnictví žádalo, aby nezávislý ústav prověřil, zda platí uváděná citlivost testů. Zkoušení testů mohlo podle mluvčí ministerstva Barbory Peterové nákup prodloužit zhruba o týden.

Školy v Česku jsou nyní kvůli epidemii koronaviru zavřené, ministerstvo školství má ale plán testování žáků. Ministr školství Robert Plaga (za ANO) ve středu ve Sněmovně uvedl, že by chtěl, aby se při testování ve školách používaly vedle antigenních také spolehlivější testy PCR. Antigenní testy jsou proti PCR zase levnější a jejich výsledek je rychle k dispozici.

V únoru vláda pro testování žáků vybrala čínské antigenní testy od společnosti Lepu, u kterých se odebírají vzorky z kraje nosu. Stejné používají rakouské školy, podle některých odborníků ale nejsou spolehlivé.

Havlíček v pondělí vládě předloží řešení na častější testování

Havlíček v pondělí vládě předloží návrh řešení na zvýšení frekvence testování. Podle něho je třeba vyřešit ekonomické dopady na firmy a fungování z hlediska logistiky. Testů je podle něj dost, nabídka převažuje poptávku. Ve skladech podle něj mají distributoři devět až deset milionů kusů testů, které jsou k dispozici k prodeji. Havlíček to řekl dnes večer na tiskové konferenci po mimořádném jednání vlády.

S podnikatelskými svazy otázka častějšího testování není podle Havlíčka ještě definitivně dořešena. Podle Hospodářské komory (HK) i Svazu průmyslu a dopravy (SP) by měla vláda totiž nejprve vyhodnotit první kolo testování a zavést ho i pro ty nejmenší kolektivy. Teprve poté by měla přistoupit k diskusi o změně frekvence testování, které je nyní závazné jednou za sedm dní. Ministr Blatný již ve středu avizoval, že navrhne testování dvakrát týdně.

Firmy by měly mít nárok na příspěvek 60 korun na test ze zdravotního pojištění. Maximálně si budou moci nárokovat dotaci na čtyři testy na zaměstnance za měsíc. Podle odhadů HK podniky za testy nad kompenzaci doplatí 1,2 až 2,5 miliardy korun měsíčně. Příspěvek by tak měla vláda zvýšit, podle SP na 90 korun, podle HK minimálně na 100 korun. Havlíček dnes uvedl, že si vláda uvědomuje finanční zátěž, kterou musejí firmy nést a jeho návrh, který v pondělí předloží, by měl řešit i tuto otázku, uvedl.

Častější testování nemá podle HK logiku, pokud stát v regionech neposílí kapacity odběrových míst pro antigenní i PCR testy. Podle některých podniků by bylo nejlepší, aby byl odběr vzorku na PCR test umožněný přímo ve firmě ihned po pozitivním antigenním testu.