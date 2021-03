Testovací místo na hranici v Hrádku nad Nisou zůstane v provozu

Hrádek nad Nisou (Liberecko) - Testovací místo pro řidiče kamionů u česko-polské hranice v Hrádku nad Nisou na Liberecku zůstane dál v provozu. Přestože to ještě v sobotu vypadalo, že díky zmírnění postoje Německa ke covidové situaci v České republice bude moci v neděli ukončit provoz, není to možné. K cestě do Německa bude dál třeba negativní antigenní test a to minimálně do 31. března, kdy končí platnost karanténního opatření v sousední zemi. ČTK to dnes řekla mluvčí krajského úřadu Andrea Fulková.

Testovací místo pro řidiče kamionů zřídili na silnici I/35 u Hrádku nad Nisou v polovině února, když Německo zařadilo Českou republiku mezi oblasti s vysokým výskytem koronavirových mutací a na hranicích obnovilo stálé kontroly. "Zpočátku mělo testovací místo nepřetržitou provozní dobu, po vyhodnocení zájmu řidičů se ustálila na 16 hodinách denně," doplnila mluvčí kraje. Odběrový tým slouží od pondělí do pátku od 06:00 do 22:00, odběry provádějí zdravotníci společnost SMRŽO-MEDIC, zázemí pro ně zajišťují hasiči. Denně tam provedou kolem 200 testů.

V Libereckém kraji lze přímo do sousedního Saska přejet jen přes hraniční přechod Petrovice - Lückendorf, kamiony tudy ale nemohou. Mnozí řidiči nákladních aut tak využívají právě česko-polský hraniční přechod v Hrádku nad Nisou, odkud projedou zhruba 800 metrů přes polské území do Německa.